Как признаётся сама писательница, эта книга – «о тревожном ожидании перемен, об окончательном сломе эпох, об ожидании вообще».
СОУНБ приглашает посетить творческую встречу с автором книги «Пойма. Курск в преддверии нашествия» Екатериной Блынской
Следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк).
1 сентября в Самарской области ожидается жара до +34 С
Городской Департамент финансов информирует налогоплательщиков города
В историческом центре Самары загорелись три дома и надворные постройки
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с водителями
Солнце устроит на Земле сильную магнитную бурю 2 сентября
На площади Куйбышева прошел ежегодный фестиваль Samara Open
Визит Путина в КНР продлится четыре дня
1 сентября в Самарской области ожидается жара до +34 С

31 августа 2025 14:33
96
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 1 сентября в большинстве районов Самарской области ожидается жара +30 +34 С.

Для того чтобы пережить жару без вреда для здоровья, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям и гостям г. Самары и Самарской области соблюдать ряд несложных правил:

- не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой;

- избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом;

 - пить как можно больше жидкости. Утолять жажду предпочтительнее прохладными (но не холодными!) напитками: водой, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Воду нужно не только пить, но и обтирать мокрым полотенцем кожу;

- необходимо контролировать температуру воздуха в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером;

- людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные лекарства. Страдающим гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Больным сахарным диабетом нужно более тщательно следить за уровнем сахара в крови;

- людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности (с 12 до 15 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху, находиться в это время на пляже также не рекомендуется;

- автомобилистам прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и  спасателей «112».

