Введено ограничение движения на участках федеральной дороги региона

149

Введено с 14:30 (время московское) 8 февраля 2024 года временное ограничение движения для автобусов, маршрутных и большегрузных транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Самарской и Ульяновской областей:

- км 17+000 – км 47+000 Р-228 Сызрань - Саратов – Волгоград;

в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный порывистый ветер, метель, ограниченная видимость), необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения и исключения заторовых ситуаций. Ориентировочное время окончания временного ограничения движения 17 :00 (время московское) 08 февраля 2024 года (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий и обеспечения безопасности дорожного движения).

Фото: ГИБДД СО