Временно ограничат движения транспорта в жилом районе «Волгарь»

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ на системе водоснабжения и водоотведения для строящихся и проектируемых объектов в жилом районе «Волгарь» на территории города Самары c 05:00 15 июля 2024 года до 23:59 18 июля 2024 года будет ограничено движение транспорта в Куйбышевском внутригородском районе: по улице Александра Солженицына на участке от улицы Архитекторов Щербачевых до улицы Осетинской (дублер).

В вышеуказанный период автобусы маршрута № 80 будут следовать по скорректированной схеме.

С временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.