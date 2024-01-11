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В Ставропольском районе капитально отремонтируют две региональные трассы

11 января 2024 15:52
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Общей протяженностью более 26 км.

В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, в Ставропольском районе будет начат капитальный ремонт двух автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью более 26 км.

По многочисленным просьбам жителей в список объектов национального проекта включена автомобильная дорога «Тольятти-Хрящевка» — Луначарский. Трасса входит в маршрут маятниковой миграции жителей поселка Луначарский в один из центров Самарско-Тольяттинской агломерации – город Тольятти.

«Путь на Луначарский от Хрящевского шоссе долгие годы является настоящим испытанием для водителей и автомобилей. Жители поселка постоянно жалуются на ужасное состояние дорожного покрытия, а ямы и колдобины на подъезде делают движение не только некомфортным, но и небезопасным. Мы часто ездим на соревнования, в том числе и с детьми, в села, до которых добраться по Хрящевскому шоссе намного ближе, чем через Ягодное. Поэтому с надеждой и нетерпением ждем предстоящего ремонта», — говорит директор физкультурно-оздоровительного комплекса Луначарского Артур Вальтер.

Капитальный ремонт дороги до поселка Луначарский общей протяженностью 14,7 км рассчитан на два года и завершится в 2025 году. Помимо замены дорожного полотна на территории населенных пунктов Выселки и Луначарский в полосе отвода автомобильной дороги запланировано строительство тротуаров и линий наружного электроосвещения. Также по требованиям современных нормативов будет проведено обустройство остановок общественного транспорта, пешеходных переходов.

Напомним, что в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проведен ремонт автомобильной дороги Тольятти-Хрящевка, которая входит в маршрут маятниковой миграции к городу Тольятти не только жителей поселка Луначарский, но и других близлежащих населенных пунктов. В результате капремонта дороги до поселка Луначарский маршрут к городу Тольятти станет комфортным и безопасным на всем протяжении.

Второй объект, вошедший в перечень объектов нацпроекта 2024 года, — автомобильная дорога Жигули – Пионерлагерь протяженностью 11,77 км. Дорога связывает поселок Жигули с федеральной автомобильной дорогой М-5 «Урал». Также она является единственным маршрутом движения к значимым туристическим объектам Самарской области – Девьей горе, Молодецкому кургану, санаторию «Молодецкий курган», в состав которого входит детский оздоровительный центр «Жигулевский Артек», и другим привлекательным для туристов местам.

В ходе капитального ремонта планируется обновить дорожное полотно, оснастить дорогу современными средствами обеспечения безопасности дорожного движения. На территории села Жигули, а также по пути следования автомобильной дороги до ДОЦ «Жигулевский Артек» планируется строительство тротуаров и устройство опор освещения. В результате этих работ на половине региональной трассы протяженностью 6 км будет обеспечена пешеходная доступность. Завершение работ по капремонту дороги предусмотрено в 2025 году.

«К нам приезжают на лечение и отдых дети не только из Самарской области, но и из соседних регионов. Доставляем мы их на больших 55-местных автобусах, которым, учитывая нынешнее плачевное состояние дороги, очень тяжело добраться до санатория. Чем качественнее будет дорога, тем лучше будет это впечатление, выше настроение, приятнее отдых и больше его результативность», — отмечает директор санатория «Молодецкий курган» Светлана Сорокина.

Напомним, что реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» начата по поручению Президента России Владимира Путина в 2019 году. Благодаря нацпроекту по итогам 2023 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети Самарской области доведен до 47,9%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации — до 84,3%. Всего в 2023 году отремонтировано в Самарской области 117 участков дорог общей протяженностью 380 км.