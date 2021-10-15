В Сочи обсудили ключевые направления развития дорожного хозяйства

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14 октября в Сочи под председательством руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова прошла научно-практическая конференция «Нацпроект «Безопасные качественные дороги» ― путь к созданию комфортной среды: Успехи. Вызовы. Перспективы». В мероприятии приняли участие представители Минтранса России, Росавтодора и подведомственных организаций, Счетной палаты РФ, Федерального казначейства, ассоциаций «РАДОР» и «Р.О.С.АСФАЛЬТ», ГК «Автодор», ФАУ «РОСДОРНИИ», ГИБДД и региональных проектных офисов. В режиме видеоконференцсвязи к дискуссии присоединились помощник Президента России Игорь Левитин, министр транспорта РФ Виталий Савельев, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике Ленар Сафин, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Ключевые темы обсуждения ― реализация дорожного нацпроекта в регионах, а также его роль в формировании опорной сети автодорог.

С приветственным словом к участникам научно-практической конференции обратился Игорь Левитин, который зачитал поздравление Владимира Путина с наступающим Днем работников дорожного хозяйства. В нем отмечалось, что за последние годы в стране введен целый ряд стратегически важных объектов, таких, как Крымский мост, трасса «Нева», «Таврида», ЦКАД.

«На повестке ― не менее амбициозные проекты, которые соединят города и территории страны современными безопасными магистралями и, конечно, нужно модернизировать существующие транспортные коридоры, повышать качество региональных и местных автодорог, соответствующие инфраструктуры. Наращивать темпы этой работы, которая имеет большое значение для наших граждан, бизнеса, развития отечественной экономики и социальной сферы», ― говорится в тексте поздравления.

Поздравления с профессиональным праздником прозвучали и от Ленара Сафина, зачитавшего приветствие председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко.

«Дорожное хозяйство — ключевая составляющая транспортной системы Российской Федерации, которая по своим масштабам и структуре не имеет аналогов в мире. На государственном уроне ведется последовательная работа по совершенствованию системы управления автомобильными дорогами. В свою очередь, Совет Федерации пристальное внимание уделяет вопросам законодательного обеспечения функционирования дорожной отрасли», — отмечается в тексте.

Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев также поздравил дорожников с профессиональным праздником и отметил, что реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» решает множество социальных и экономических задач по улучшению качества жизни граждан.

«В 2021 году после строительства и реконструкции будет введено в эксплуатацию 1380 км федеральных и региональных автодорог. Благодаря этим достижениям изменяется дорожно-транспортная инфраструктура нашей страны», ― отметил Виталий Савельев.

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков заверил, что дорожники и впредь будут использовать все имеющиеся у них ресурсы и возможности, чтобы дальше выполнять задачи, поставленные перед ними государством.

«Общий результат профессионализма и самоотверженного труда дорожников ― это тысячи километров современных, оснащенных, и, как следствие, безопасных трасс. А значит ― все больше сохраненных жизней и довольных людей. Впереди у нас новые масштабные задачи, необходимо также эффективно продолжить взятый курс, уделив особое внимание развитию кадрового потенциала, тиражированию в регионах опыта федеральных строительных площадок, повышению качеству выполняемых работ», ― подчеркнул Роман Новиков.

Одна из приоритетных задач, поставленных перед дорожниками государством, ― обеспечение связанности территорий. Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко рассказал о роли национального проекта «Безопасные качественные дороги» в формировании опорной сети автодорог, которая призвана создать дорожный каркас транспортной системы страны.

В опорную сеть включены все федеральные, а также отдельные региональные трассы, отобранные на основе транспортно-географических критериев, показателей востребованности и социальной значимости, стратегии пространственного развития страны, приоритетов развития иных видов транспорта. Перечни автодорог опорной сети уже сформированы во всех субъектах страны.

«При формировании опорной сети сделан акцент на достижение показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» и их расширение на всю опорную сеть», ― прокомментировал Игорь Костюченко.

В этом году объем федерального финансирования на реализацию мероприятий федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» составляет 107 млрд 700 млн рублей. Работы ведутся на 6 350 объектах, из которых 6 025 введут в эксплуатацию в этом году. В нормативное состояние приведут 16,5 тыс. км, построят и реконструируют ряд капиталоемких объектов общей протяженностью почти 150 км.

«На сегодняшний день объем выполненных строительно-монтажных работ составляет уже 83 %, кассовое исполнение ― 71 %», ― подчеркнул Игорь Костюченко.

Между тем, уже сейчас идет активная работа по контрактации объектов следующего дорожного сезона. Так, по данным, внесенным субъектами в СОУ «Эталон», в 2022 году уже запланированы работы на более чем 4 тыс. объектах общей протяженностью более 15 тыс. км.

С 2022 года начнутся активные работы по приведению к нормативу искусственных сооружений, расположенных на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения. К 2024 году планируют обновить 100 тысяч пог. м.

Говоря о федеральной поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги», Игорь Костюченко назвал ее беспрецедентной. «В рамках подготовки федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотренный объем межбюджетных трансфертов на три года составляет 631 млрд рублей. Средства будут в виде консолидированных субсидий на приведение в нормативное состояние региональных дорог и любых искусственных сооружений. С учетом того, что средства предоставляются в виде субсидии — будет предусмотрен уровень софинансирования», ― отметил спикер.

Также Игорь Костюченко обозначил задачи на перспективу: это качественная подготовка детализированной программы работ на трехлетний период, 100% исполнение кассового плана ежегодно, максимальный уровень контроля за выполнением дорожных работ.

Об успешном опыте реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин: «Любые лидерские позиции обусловлены командной работой. Начиная с вертикали Министерства транспорта российской федерации, РОСАВТОДОР, Минтранса Самарской области, соответственно команда Губернатора, Дмитрия Игоревича Азарова. Только благодаря этой командной работе, благодаря четким поставленным задачам успешно реализуется национальный проект на территории Самарской области. За 3 года реализации национального проекта нами было приведено в нормативное состояние более 1000 км автомобильных дорог и 400 км за текущий год. Ведём несколько капиталоемких объектов. Национальный проект позволил нам приводить в нормативное состояние сети автомобильных дорог. Какие следующие задачи стоят перед нами и поставлены министерством транспорта российской федерации: это формирование опорной сети. Оорная сеть Самарской области состоит из федеральной сети дорог и региональной сети дорог, Полная протяжённость опорной сети более 1500 км, в том числе 791 км это дороги регионального значения, которые мы должны до 2024 года привести в норматив 85%».

В ходе научно-практической конференции региональные дорожники могли задать интересующие их вопросы, поделиться опытом реализации нацпроекта в своих регионах. «Мы рассмотрели промежуточные итоги исполнения нацпроекта, наметили те мероприятия и те ресурсы, которые необходимо дополнительно мобилизовать для того, чтобы выйти на финишную прямую этих проектов с твердой уверенностью, что мы достигнем самого главного результата и цели нацпроекта ― это повышение благосостояния наших граждан», ― резюмировал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.