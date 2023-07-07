В Самаре будет временно ограничено движение транспорта на нескольких участках улиц города

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

- с 09:00 10 июля 2023 года до 05:00 17 июля 2023 года – на пересечении улицы Ленинградской с улицей Куйбышева (в сторону улицы Степана Разина);

- с 09:00 10 июля 2023 года до 05:00 17 июля 2023 года – по улице Пионерской на участке от улицы Водников до улицы Степана Разина;

- с 09:00 10 июля 2023 года до 05:00 17 июля 2023 года – по улице Алексея Толстого на участке от улицы Комсомольской до улицы Пионерской, включая перекресток с улицей Пионерской.

Кроме того, временно – с 09:00 10 июля 2023 года до 05:00 17 июля 2023 года – будет отменено движение троллейбусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 6 «Губернский рынок – улица Грозненская» и № 16 «Губернский рынок – 6-й причал».

С временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

Фото: администрация Самары