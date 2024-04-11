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В Самаре временно ограничат движение транспорта
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В Самаре временно ограничат движение транспорта

11 апреля 2024 15:24
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При проведении «Самарского легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении спортивного мероприятия «Самарский легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики» на территории г. о. Самара будет временно ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- с 03:00 до 15:00 14 апреля 2024 года – по Волжскому проспекту на участке от улицы Маяковского до улицы Вилоновской;

- с 06:00 до 15:00 14 апреля 2024 года – по улице Максима Горького на участке от улицы Вилоновской до улицы Венцека,
по Волжскому проспекту на участке от улицы Осипенко до улицы Вилоновской, по улице Лесной на участке от Северо-Восточной магистрали до улицы Осипенко, по Северо-Восточной магистрали на участке от улицы Ново-Садовой до улицы Лесной.

Также на вышеуказанных улицах будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств:

- с 19:00 13 апреля 2024 года до 15:00 14 апреля 2024 года – по Волжскому проспекту на участке от улицы Маяковского
до улицы Вилоновской;

- с 19:00 13 апреля 2024 года до 15:00 14 апреля 2024 года – по улице Максима Горького на участке от улицы Вилоновской
до улицы Венцека, по Волжскому проспекту на участке от улицы Осипенко до улицы Вилоновской, по улице Лесной на участке от Северо-Восточной магистрали до улицы Осипенко; по Северо-Восточной магистрали на участке от улицы  Ново-Садовой до улицы Лесной.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Кроме того, с самого утра и до 15:00 14 апреля 2024 года отменяется движение автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 11 «Губернский рынок – станция метро «Алабинская». А автобусы маршрутов №№ 61, 261 временно будут следовать по скорректированной трассе.

С временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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