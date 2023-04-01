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В Самаре проезжую часть улицы Республиканской обновляют на средства нацпроекта

1 апреля 2023 15:52
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В первоочередной перечень она включена с учетом обращений горожан, направленных, в том числе через социальные сети и мессенджеры.

Сразу несколько объектов улично-дорожной сети Самары подрядчики взяли в работу на старте дорожно-строительного сезона. Одна из улиц – Республиканская. В первоочередной перечень она включена с учетом обращений горожан, направленных, в том числе через социальные сети и мессенджеры, а также диагностики состояния дорожного полотна и предписаний надзорных органов. 

Методом больших «карт» (свыше 100 п. м) обновят участок протяженностью 0,95 км – между домами № 59 и № 117. Общая площадь проезжей части, подлежащей ремонту, составляет 7 944 кв. м. В результате производства работ на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативном состоянии автодорога будет по всей ширине.
Прежде всего, дорожные рабочие ООО «ПСК» удаляют изношенный слой асфальтобетона. План на сегодня – отфрезеровать не менее 4 000 кв. м старого покрытия, на котором были зафиксированы многочисленные дефекты: ямочность, колейность, выкрашивание асфальта и др. 

Ремонт продолжат вести по полосам, поочередно, полностью дорогу не перекрывают.

По мере завершения фрезерования на том или ином отрезке подрядчик приступит к работам на инженерных коммуникациях. Там, где наблюдается просадка колодцев, локации также приведут в порядок – люки будут подняты на нужную высотную отметку, чтобы, проезжая по ним, автомобилисты не испытывали неудобств. То есть люки «встанут» в один уровень с новым покрытием.

Всего несколько дней потребуется на подготовку, после чего начнется укладка высокопрочного асфальтобетона. Это позволит повысить устойчивость дороги к высоким эксплуатационным нагрузкам, ведь улица Республиканская востребована автомобилистами. В народе ее включают в число так называемых «металлургических» улиц, поскольку дорога ведет к заводу «Металлург». На данной улице, помимо жилых домов, располагаются РЭО ГИБДД Управления МВД России по г. Самара, объекты здравоохранения, образования, культуры, многочисленные заведения автосферы, транспортно-логистические компании и др.

Стоит отметить, что улица Республиканская пересекается с улицей Алма-Атинской, которую скоро тоже будут ремонтировать на участке от улицы Стара-Загора до улицы Республиканской, 106. Напомним, что в прошлом году по нацпроекту в рамках исполнения муниципального контракта улицу Алма-Атинскую обновили в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загора. А по заказу регионального министерства строительства на участке от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса были проведены работы по устройству ливневого коллектора.

Поскольку по дорогам Кировского района проходит большой транспортный поток (включая грузовые машины – заводской транспорт, общественный и легковой транспорт), к тому же 10 апреля в районе на несколько месяцев закроют проезд через путепровод «139-й километр», особенно важно как можно быстрее отремонтировать УДС, участками которой можно будет пользоваться, в т. ч. при выборе объездных путей.  

 

Фото:   администрация Самары

Теги: БДД Самара

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