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В Самаре общественники и специалисты проверили ход работ по благоустройству Московского шоссе

4 мая 2022 17:17
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Особое внимание – к участку Московского шоссе, который был реконструирован к проведению мундиаля.

Состояние дорожного полотна на всем протяжении Московского шоссе в городском округе Самара, в том числе участка, отремонтированного в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», оценили общественники и специалисты.

Московское шоссе называют главной транспортной артерией Самары – дорога характеризуется самым напряженным городским трафиком, по ней пролегает множество маршрутов общественного транспорта, идет путь в самарский аэропорт и осуществляется выезд на федеральную трассу М5 «Урал». 

Кардинальное обновление дорога получила в рамках реконструкции при подготовке к ЧМ-2018. В прошлом году, впервые после масштабного ремонта 2018 года, на средства нацпроекта, обновили проезжую часть от улицы Мичурина до проспекта Кирова. В текущем году завершают работы по благоустройству прилежащей территории.

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский рассказал о контроле за состоянием отремонтированного участка по нацпроекту и ходом работ по благоустройству: «Мы пристально следим за обращениями граждан, которые поступают по тем или иным локациям в зоне всех автомобильных дорог региона.  В первую очередь это касается Московского шоссе, которое несет на себе очень серьезную транспортную и социальную нагрузку. Обращения, которые поступили в Общественную палату, относительно пространства на пересечении с улицей Луначарского, реализованы в проекте обустройства дороги - это и очень удобная пешеходная зона в районе кольцевой развязки, и автополив газонов, и установка шумовых экранов, которые значительно снижают беспокоящий фактор для жителей близлежащих домов».

Оценку состояния дорожного покрытия Московского шоссе продолжили специалисты регионального минтранса, в рамках гарантийного осмотра, с помощью специальной передвижной лаборатории. Особое внимание – к участку Московского шоссе, который был реконструирован к проведению мундиаля.

«На автомобиле установлено оборудование, которое позволяет проще и быстрее выполнить измерения, чем ходить с рейкой. В первую очередь, колейность, которая возникает от интенсивного движения, вплоть до 1 мм» - пояснил Сергей Гладышев Главный инженер управления диагностики дорог. 

 «Пятилетняя гарантия на верхний слой дорожного покрытия на данном участке истекает в декабре этого года. В рамках гарантийного осмотра, мы выявляем возникшие дефекты, которые подрядчику предстоит устранить за свой счет», - отметил руководитель управления эксплуатации и ремонта дорог Александр Данилов.

 «У нас соблюдаются все гарантийные обязательства, это говорит о том, что мы не тратим лишние деньги из бюджета, и подрядчики при обнаружении дефектов приводят ее в нормативное состояние за свой счет», - подчеркнул Покровский, завершая осмотр дороги.

Также, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области призвал жителей Самарской области активнее обращаться с предложениями по совершенствованию дорожной инфраструктуры. 

Напомним, весь апрель текущего года минтранс Самарской области проводил проверку гарантийных объектов дорожного строительства, отремонтированных с 2017 по 2021 год, в том числе, в рамках дорожного нацпроекта, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Проверено 142 участка реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорог, общей протяженностью 959 км, из них 828 км (86%) приходится на долю объектов, приведенных к нормативу по нацпроекту.

По итогам осмотров подрядчикам будут выданы предписания о выполнении работ по устранению всех обнаруженных дефектов: колейность, ямочность и разрушение дождеприемников.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: БДД

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