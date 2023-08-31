В Приволжском районе ведется ремонт автомобильной дороги Приволжье –Екатериновка

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Участок дороги протяженностью 12,7 км соединяет село Екатериновка с другими населенными пунктами района, а также является выездом на опорную сеть автомобильных дорог Самарской области.



Сейчас дорожники укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия дороги. Параллельно вблизи Екатериновки ведется строительство разворотной автобусной площадки.



Также в рамках ремонта укрепят обочины дороги, проведут ремонт водопропускных труб, обустроят остановочные карманы и поставят новые автобусные павильоны. В целях обеспечения безопасности движения дорогу оснастят новыми дорожными знаками, автономной системой освещения на солнечных батареях, установят барьерное и пешеходное ограждение, нанесут разметку, сообщает Минтранс Самарской области.

Фото: Минтранс Самарской области