В губернии проходит профилактическое мероприятие «Важные мысли на дороге!»

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Рассматривая статистику дорожно-транспортных происшествий можно сделать вывод, что они происходят из-за нарушений правил дорожного движения, связанных с определенными рисками, которые допускает водитель при определенных обстоятельствах.

Так, за прошлый год на территории региона произошло более 3000 ДТП, в результате которых 342 человека погибли и более 3800 получили ранения различной степени тяжести.



В целях активизации работы по предупреждению дорожных аварий, связанных с грубыми нарушениями правил дорожного движения, в том числе с выездом на полосу встречного движения, с 12 февраля по 12 марта 2024 года, региональной Госавтоинспекцией инициировано проведение областного профилактического мероприятия «Важные мысли на дороге!».



В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут специализированные профилактические акции. К участию в мероприятиях будет привлечено максимальное количество личного состава, в том числе руководящего, а также, представители общественных организаций.

Профилактические мероприятия пройдут на региональных и федеральных трассах. С водителями автотранспорта, в том числе транзитного, инспекторы дорожно-патрульной службы и пропаганды безопасности дорожного движения проведут опрос-анкетирование, направленное на формирование отрицательного мнения к нарушениям и нарушителям правил дорожного движения, профилактические беседы.

Представители отрядов юных инспекторов движения вместе с сотрудниками Госавтоинспекции посетят образовательные организации дополнительного, общего, профессионального и высшего образования, в том числе и автошколы, с целью проведения пропагандистских, профилактических мероприятий среди обучающихся и их родителей, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.

Фото: пресс-служба ГИБДД СО