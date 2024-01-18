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В 2023 году по просьбам жителей отремонтированы 13 региональных трасс

18 января 2024 15:48
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Протяженностью более 110 км.

В 2023 году в Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» по просьбам жителей отремонтировали 13 региональных трасс протяженностью более 110 км.  Участие общественности на всех этапах работ, в том числе на этапе формирования перечня объектов ремонта, - один из критериев успешной реализации национального проекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Так, по многочисленным просьбам жителей и гостей Самарской области в Кошкинском районе отремонтированы два участка опорной сети Самарской области, входящих маршрут движения в направлении Татарстана через город Нурлат, – дороги Обходная села Кошки протяженностью 6,2 км и Борма-Кошки-Погрузная протяженностью 7 км. Также отремонтирован участок автомобильной дороги Самара-Бугуруслан протяженностью 12,5 км между селом Кротовка и городом Отрадный, которая тоже входит в опорную сеть региона.

Кроме того, отремонтирован ряд межмуниципальных маршрутов, которые являются единственным выездом для населенных пунктов на региональную сеть автодорог, в том числе к областным центрам. Среди них участки дороги Большая Раковка – Красный городок в Красноярском районе, «Самара – Оренбург» - Рощинский в Волжском районе, «Самара – Большая Черниговка» - Южный – Фрунзенский – Каралык в Большеглушицком районе, Приволжье – Екатериновка в Приволжском районе.

«Жители поселков Красный Городок, Труд, Васильевка обращались к Губернатору, правительству Самарской области с просьбой отремонтировать дорогу. Это единственный маршрут, по которому можно добраться до Большой Раковки, Красного Яра, или выехать на региональную сеть дорог, чтобы попасть, к примеру, в Самару. Кроме того, дорога является школьным маршрутом», - отмечает глава сельского поселения Большая Раковка Фаис Халимов.

Благодаря обращениям общественности в 2023 году в Самарской области  проведен капитальный ремонт двух региональных трасс, в рамках которого в полосах отвода построены тротуары и установлены опоры освещения.  Так, благодаря капремонту участка дороги «Самара –Волгоград» - Новокуйбышевск тротуары и освещение появились в селе Воскресенка, в котором проживает более 3 тысяч человек. Корме того, на участке дороги отремонтировали мост через балку Свинуху.

Также капитально отремонтирован участок дороги «Самара – Бугуруслан» - Кинель-Черкассы, проходящий через село Кинель-Черкассы с количеством населения более 16 тысяч человек. В рамках капремонта дороги помимо строительства тротуаров и установки опор освещения отремонтированы три автомобильных моста.

Всего в 2023 году в Самарской области приведено в нормативное состояние и оборудовано современными средствами безопасности дорожного движения 117 участков дорог общей протяженностью 380 км. Благодаря нацпроекту по итогам 2023 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети Самарской области доведен до 47,9%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации - до 84,3%.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: БДД

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