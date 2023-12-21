Я нашел ошибку
Главные новости:
Владимир Путин отметил, что нынешний потенциал позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны.
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
Глава государства поблагодарил всех рабочих, инженеров и проектировщиков за их труд, высокий темп работы и завершение стройки с серьезным опережением графика.
Путин открыл движение по трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани
Россияне в 2023 году взяли ипотечных кредитов на 7,8 трлн рублей
Россияне в 2023 году взяли ипотечных кредитов на 7,8 трлн рублей
ВЦИОМ: россияне назвали Костомарова спортсменом года
С просьбой вернуть малышу хотя бы отца обратилась мать военнослужащего.
Военнослужащего, потерявшего в ДТП супругу, вернут из зоны СВО домой
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 22 декабря местами по Самарской области сохранится сильный ветер, на дорогах гололедица
Каждый из его героев начал свой путь в энергетике с рабочей специальности и со временем, благодаря упорному труду, стал руководителем.
«Т Плюс» презентовала проект «Быть энергетиком – престижно!» на ВДНХ
Екатерина Колотовкина рассказала участникам экскурсии о истории создания проекта.
Команда кубинских боксеров посетила фотовыставку «Жены героев» в Доме офицеров Самарского гарнизона
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.71
1.3
EUR 100.51
1.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает на открытие новой выставки в отдел редких книг
МЧС СО: профилактическая работа в преддверии новогодних праздников
В ТГУ состоялось итоговое в 2023 году заседание совета фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Путин открыл движение по трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани

21 декабря 2023 19:25
134
Глава государства поблагодарил всех рабочих, инженеров и проектировщиков за их труд, высокий темп работы и завершение стройки с серьезным опережением графика.

Владимир Путин дал старт автомобильному движению на участке трассы М-12 "Восток" от Москвы до Казани.

"С богом", — сказал президент.

Глава государства поблагодарил всех рабочих, инженеров и проектировщиков за их труд, высокий темп работы и завершение стройки с серьезным опережением графика. Он также выразил надежду, что ему удастся проехать по М-12 до Казани.

Кроме того, президент призвал наращивать темпы строительства в России. По его словам, специалисты готовы делать это качественно, быстрее и в больших объемах.

Скоростная автомобильная дорога М-12 проходит по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан. Ее протяженность составляет 810 километров.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Требуется журналист
В центре внимания
Владимир Путин отметил, что нынешний потенциал позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны.
21 декабря 2023  22:49
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
213
С начала 2023 года жителями Самарской области заключено более 6,8 тысяч социальных контрактов
21 декабря 2023  11:38
С начала 2023 года жителями Самарской области заключено более 6,8 тысяч социальных контрактов
472
Глава региона отметил, что рад встрече с людьми, которые сегодня творят историю самарского края, являясь надежной опорой не только для региона, но и всей страны.
20 декабря 2023  18:01
Губернатор Дмитрий Азаров вручил землякам государственные награды
658
В Самарской области увеличили прожиточный минимум
20 декабря 2023  13:11
В Самарской области увеличили прожиточный минимум
574
В Самаре запретили новогодние салюты от граждан
20 декабря 2023  12:59
В Самаре запретили новогодние салюты от граждан
675
Весь список