Путин открыл движение по трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани

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Владимир Путин дал старт автомобильному движению на участке трассы М-12 "Восток" от Москвы до Казани.

"С богом", — сказал президент.

Глава государства поблагодарил всех рабочих, инженеров и проектировщиков за их труд, высокий темп работы и завершение стройки с серьезным опережением графика. Он также выразил надежду, что ему удастся проехать по М-12 до Казани.

Кроме того, президент призвал наращивать темпы строительства в России. По его словам, специалисты готовы делать это качественно, быстрее и в больших объемах.

Скоростная автомобильная дорога М-12 проходит по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан. Ее протяженность составляет 810 километров.