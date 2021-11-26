Я нашел ошибку
Главные новости:
Благоустройство Самарского мостового перехода ведется с учетом мнения жителей.
На  Самарском мостовом переходе завершаются работы по благоустройству трассы
В настоящее время, строители выполняют одни из самых сложных инженерных мероприятий, переключение водоводов, диаметром свыше 1000 мм.
При строительства двухуровневой автомобильной развязки в Самаре обновляют подземные коммуникации 
Издание заинтересует всех, кто хочет больше узнать об энергетике, а также будет полезно тем, кто увлекается изучением культурной трансформации речи.
Компания «Т Плюс» выпустила Словарь энергетического сленга 
Сегодня проверили улицу Партизанскую, которую в этом году привели в порядок методом больших «карт».
В Самаре специалисты проверяют состояние улично-дорожной сети
Центр будет сосредоточен на передовых технологиях умных дверей и замков, а также технологиях автоматизации производства.
«Феррони» откроет первый НИОКР-центр на базе технопарка «Жигулевская долина»
Он пропал во время поисково-спасательной операции.
Найденный живым на шахте "Листвяжная" оказался спасателем
В этом исправительном учреждении уже не первый год выпускают не только металлоконструкции, а также швейные товары.
В ИК-3 СО налажено производство контейнеров для сбора ТКО
Коррективы вносятся с целью повышения безопасности дорожного движения и соблюдения требований по организации остановок общественного транспорта.
В Самаре для автобусов ряда маршрутов меняется расположение остановок
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.59
0.99
EUR 84.95
1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

При строительства двухуровневой автомобильной развязки в Самаре обновляют подземные коммуникации 

26 ноября 2021 16:51
33
В настоящее время, строители выполняют одни из самых сложных инженерных мероприятий, переключение водоводов, диаметром свыше 1000 мм.

В Самаре, в районе строительства двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведутся работы по переключению подземных коммуникаций.

Переустройство водопровода, хозяйственно-бытовой канализации, электрических сетей и сетей связи осуществляется в целях выноса коммуникаций из будущей зоны строительства опор путепровода эстакады.

В настоящее время, строители выполняют одни из самых сложных инженерных мероприятий, переключение водоводов, диаметром свыше 1000 мм. Сроки отключения от централизованного водоснабжения стараются минимизировать - не более суток.

 «Существующие сети уже ветхие, большая часть построена еще в советские времена. Трубы бетонные или чугунные. Новые линии коммуникаций уложили из полиэтиленовых труб, они не подвержены коррозии и служат в течение продолжительного времени. Теперь, поэтапно, по плану производим переключение на вновь переустроенные водоводы», - сообщил представитель подрядчика Алексей Зотов. 

Кроме того, в местах пересечения с автомобильной дорогой, инженерные коммуникации будут устраиваться в защитных футлярах. В случае возникновения протечек не потребуется вскрытие проезжей части для проведения ремонтных работ. Также футляры служат дополнительной защитой от воздействия нагрузок автомобильного транспорта непосредственно на инженерные коммуникации.

«Особенности строительства развязки заключается в том, что шестиполосный путепровод будет вписан в существующую жилую застройку. Рядом находятся жизненно важные объекты - насосно-фильтровая станция, большое количество коммуникаций, связь, газ, теплопровод, канализация. Укладываются подземные футляры, под трамвайными линиями, чтобы в случае аварии на трубопроводах к ним был доступ и не надо было их не вскрывать», - рассказал директор службы заказчика-застройщика министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Дешевых.

Губернатор Дмитрий Азаров в марте этого года, после начала строительства, обратился к жителям Самары с просьбой отнестись с пониманием к предстоящим работам. «Ради этого масштабного проекта стоит чуть-чуть потерпеть, правильно спланировать свои поездки. Проект того стоит. Идет масштабная трансформация инфраструктуры в нашем регионе: строятся новые мосты, новые развязки».

Эстакада соединит основные транспортные потоки из спальных районов в центральную часть города. Проект предусматривает развязки в разных уровнях, устройство тротуаров, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. Общая протяженность строения составит 575 м, на нем будет шесть полос - по три в каждом направлении.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области стартуют очередные широкомасштабные рейды ГИБДД
26 ноября 2021, 13:11
В Самарской области стартуют очередные широкомасштабные рейды ГИБДД
   С 26 по 28 ноября дорожные полицейские усилят контроль за участниками дорожного движения. Общество
299
В Тольяттинском государственном университете состоялся краш-курс #TLTбезДТП
26 ноября 2021, 09:47
В Тольяттинском государственном университете состоялся краш-курс #TLTбезДТП
Впечатленные увиденным, студенты, участники краш-курса внимательно слушали выступающих. Новости Тольятти
231
Больше трети самарцев считают, что сотрудников ГИБДД на дорогах недостаточно
25 ноября 2021, 10:34
Больше трети самарцев считают, что сотрудников ГИБДД на дорогах недостаточно
А 26% опрошенных отметили, что сейчас экипажей ровно столько, сколько необходимо.  Общество
361

В центре внимания
Еще 1 184 жителя Самарской области заболели коронавирусом
26 ноября 2021  14:00
Еще 1 184 жителя Самарской области заболели коронавирусом
406
6 декабря в Самаре стартует традиционная предновогодняя акция «В Новый год – без старых долгов»
26 ноября 2021  11:30
6 декабря в Самаре стартует традиционная предновогодняя акция «В Новый год – без старых долгов»
226
Глава региона отметил, что сегодня забота о семьях с детьми, о матерях является одним из важнейших направлений в работе органов власти.
25 ноября 2021  18:47
Дмитрий Азаров встретился с участницами форума «Женщина в современном мире: семья, карьера, успех»
588
Дмитрий Азаров наградил призеров турнира по баскетболу 3х3 «BasketNights»
25 ноября 2021  13:53
Дмитрий Азаров наградил призеров турнира по баскетболу 3х3 «BasketNights»
503
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
25 ноября 2021  13:35
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
523
Весь список