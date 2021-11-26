При строительства двухуровневой автомобильной развязки в Самаре обновляют подземные коммуникации 

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В Самаре, в районе строительства двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведутся работы по переключению подземных коммуникаций.

Переустройство водопровода, хозяйственно-бытовой канализации, электрических сетей и сетей связи осуществляется в целях выноса коммуникаций из будущей зоны строительства опор путепровода эстакады.

В настоящее время, строители выполняют одни из самых сложных инженерных мероприятий, переключение водоводов, диаметром свыше 1000 мм. Сроки отключения от централизованного водоснабжения стараются минимизировать - не более суток.

«Существующие сети уже ветхие, большая часть построена еще в советские времена. Трубы бетонные или чугунные. Новые линии коммуникаций уложили из полиэтиленовых труб, они не подвержены коррозии и служат в течение продолжительного времени. Теперь, поэтапно, по плану производим переключение на вновь переустроенные водоводы», - сообщил представитель подрядчика Алексей Зотов.

Кроме того, в местах пересечения с автомобильной дорогой, инженерные коммуникации будут устраиваться в защитных футлярах. В случае возникновения протечек не потребуется вскрытие проезжей части для проведения ремонтных работ. Также футляры служат дополнительной защитой от воздействия нагрузок автомобильного транспорта непосредственно на инженерные коммуникации.

«Особенности строительства развязки заключается в том, что шестиполосный путепровод будет вписан в существующую жилую застройку. Рядом находятся жизненно важные объекты - насосно-фильтровая станция, большое количество коммуникаций, связь, газ, теплопровод, канализация. Укладываются подземные футляры, под трамвайными линиями, чтобы в случае аварии на трубопроводах к ним был доступ и не надо было их не вскрывать», - рассказал директор службы заказчика-застройщика министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Дешевых.

Губернатор Дмитрий Азаров в марте этого года, после начала строительства, обратился к жителям Самары с просьбой отнестись с пониманием к предстоящим работам. «Ради этого масштабного проекта стоит чуть-чуть потерпеть, правильно спланировать свои поездки. Проект того стоит. Идет масштабная трансформация инфраструктуры в нашем регионе: строятся новые мосты, новые развязки».

Эстакада соединит основные транспортные потоки из спальных районов в центральную часть города. Проект предусматривает развязки в разных уровнях, устройство тротуаров, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. Общая протяженность строения составит 575 м, на нем будет шесть полос - по три в каждом направлении.

Фото: правительство СО