По новому российско-китайскому мосту через Амур прошел пробный поезд

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Российский локомотив во вторник совершил тестовый прогон в Китай через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян, сообщает генеральное консульство РФ в городе Харбин, пишет РИА Новости.

"15 ноября российский локомотив совершил тестовый прогон в Китай через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян. Ожидается, что официальное открытие грузового сообщения через него состоится уже в самое ближайшее время", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.

В генконсульстве отметили, что общая протяжённость трансграничного железнодорожного мостового соединения через реку Амур составляет более двух километров. Его проектная пропускная способность рассчитана на 21 миллион тонн различных грузов в год.

Фото: РИА Новости / Александр Музыка