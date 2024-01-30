Я нашел ошибку
Главные новости:
Для выявления заболевания на ранних стадиях с 2023 года в регионе реализуется пилотный проект.
В губернии будет расширен пилотный проект по скринингу колоректального рака 
Дистанционный формат позволяет в динамике наблюдать за состоянием здоровья пациента, а при необходимости скорректировать лечение.
В минздраве обсудили перспективы развития телемедицины в регионе
В соревнованиях принял участие 151 спортсмен из 7 спортивных организаций. Проводились личные соревнования и командное первенство.
В регионе прошло первенство среди юниоров и юниорок до 21 года по фехтованию
По итогам курса слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.
Сотрудники «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛа» повышают квалификацию по программе ГО и ЧС
В Самарской области в 2023 году отремонтировано 117 участков дорог общей протяженностью 380 км.
Определены лидеры нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за 2023 год в Самарской области
Соревнования с участием 600 претендентов на олимпийские лицензии из 90 стран состоялись в Португалии.
 Дарья Курбонмамадова из Самары завоевала серебро на турнире Мировой серии по дзюдо
 Местом проведения мероприятий стала новая набережная Автозаводского района.
С 1 по 4 февраля в Тольятти пройдет чемпионат страны по зимним видам парусного спорта и фестиваль «ВьюгаФест»
Должник-автолюбитель из Самарской области нарушил ПДД на 116 тысяч рублей.
Житель Чапаевска оплатил штрафы ГИБДД после ограничения в праве выезда за пределы России
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.61
0.09
EUR 96.98
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В минздраве обсудили перспективы развития телемедицины в регионе
Самарский музей Заварка приглашает на экскурсии
В Тольятти прошли 3-й и 4-й этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Определены лидеры нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за 2023 год в Самарской области

30 января 2024 15:27
101
В Самарской области в 2023 году отремонтировано 117 участков дорог общей протяженностью 380 км.

В Самарской области в 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина, отремонтировано 117 участков дорог общей протяженностью 380 км. Дорожники не только обновили проезжую часть, но и привели дороги в соответствие с современными нормами обеспечения безопасности дорожного движения. По итогам года определились лидеры объектов нацпроекта по видам проведенных работ.

Так, автомобильная дорога Александровка – Сосновый Солонец – Березовый Солонец – Ермаково в Ставропольском районе стала самым протяженным объектом 2023 года. В нормативное состояние приведен участок длиной 22,3 км.

По площади укладки верхних слоев дорожной одежды среди региональных дорог лидирует трасса опорной сети Самарской области - Самара – Оренбург до автомобильной дороги Самара – Волгоград (185,8 тысяч квадратных метров асфальтобетонной смеси). Дорога имеет категорию В1 с разделительной полосой между встречными потоками транспорта и асфальтированной обочиной. Также на трассе установили самое протяженное барьерное ограждение длиной 5,6 тысяч погонных метров.

В Самаре самый большой объем асфальтобетона уложили на улице Авроры (63,8 тысяч квадратных метров), в Тольятти – на улице Новозаводской (77,2 тысячи квадратных метров).

Самым длинным мостом нацпроекта, отремонтированным в 2023 году, стал мост через реку Большой Кинель, расположенный на участке автомобильной дороги «Самара – Бугуруслан» - Кинель-Черкассы в селе Кинель-Черкассы. Протяженность моста через Большой Кинель составляет 197,8 метров. Кроме того, дорога в Кинель-Черкассах занимает первое место по количеству обновленных светофорных объектов (24 штуки).

 По количеству обустроенных остановок общественного транспорта лидирует участок дороги «Урал» - Исаклы – Шентала в Шенталинском и Исаклинском районах. Здесь на участке протяженностью 21,5 км в рамках ремонта дорожники установили обновили 11 остановок.

Самые длинные тротуары построены в селе Красноармейское, где в 2023 году проведен капитальный ремонт участка региональной трассы «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка. Общая длина тротуаров составила 5 км. Также автомобильная дорога стала лидером по количеству благоустроенных пешеходных переходов, их количество составило 36 штук.

Первое место по протяженности установленных опор освещения - участок автомобильной дороги «Похвистнево – Сосновка» - «Урал» протяженностью 15 км в Исаклинском районе. В рамках капитального ремонта трассу осветили сразу в трех населенных пунктах - селах Большое Микушкино, Малое Микушкино и поселке Лесной Исаклинского района. Также на участке автомобильной дороги установлено самое большое количество дорожных знаков – 644 штуки.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Выявлено и привлечено к ответственности 56 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
29 января 2024, 15:23
Итоги рейдов ГИБДД в Самарской области за минувшие выходные
Выявлено и привлечено к ответственности 56 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Общество
572
Каждый водитель должен перевозить ребенка в детском удерживающем устройстве, либо пристегнутым ремнем безопасности в соответствии с Правилами дорожного движения.
29 января 2024, 15:12
ГИБДД СО: перевозка детей в автомобиле – дело ответственное
Каждый водитель должен перевозить ребенка в детском удерживающем устройстве, либо пристегнутым ремнем безопасности в соответствии с Правилами дорожного... Общество
551
Водитель пояснил, что во время движения отвлекся на пассажира, который передавал оплату за проезд.
23 января 2024, 16:05
В Самаре к ответственности привлечен водитель автобуса, проехавший на запрещающий сигнал светофора
Водитель пояснил, что во время движения отвлекся на пассажира, который передавал оплату за проезд. Происшествия
989

В центре внимания
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
30 января 2024  10:41
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
524
29 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание регионального Правительства.
29 января 2024  16:55
Стало известно, где в Самаре построят новые поликлиники
619
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
29 января 2024  12:53
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
524
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
29 января 2024  11:50
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
465
28 января 2024  19:04
С 1 февраля изменится расписание электричек из Самары до Тольятти
339
Весь список