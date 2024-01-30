Определены лидеры нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за 2023 год в Самарской области

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В Самарской области в 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина, отремонтировано 117 участков дорог общей протяженностью 380 км. Дорожники не только обновили проезжую часть, но и привели дороги в соответствие с современными нормами обеспечения безопасности дорожного движения. По итогам года определились лидеры объектов нацпроекта по видам проведенных работ.

Так, автомобильная дорога Александровка – Сосновый Солонец – Березовый Солонец – Ермаково в Ставропольском районе стала самым протяженным объектом 2023 года. В нормативное состояние приведен участок длиной 22,3 км.

По площади укладки верхних слоев дорожной одежды среди региональных дорог лидирует трасса опорной сети Самарской области - Самара – Оренбург до автомобильной дороги Самара – Волгоград (185,8 тысяч квадратных метров асфальтобетонной смеси). Дорога имеет категорию В1 с разделительной полосой между встречными потоками транспорта и асфальтированной обочиной. Также на трассе установили самое протяженное барьерное ограждение длиной 5,6 тысяч погонных метров.

В Самаре самый большой объем асфальтобетона уложили на улице Авроры (63,8 тысяч квадратных метров), в Тольятти – на улице Новозаводской (77,2 тысячи квадратных метров).

Самым длинным мостом нацпроекта, отремонтированным в 2023 году, стал мост через реку Большой Кинель, расположенный на участке автомобильной дороги «Самара – Бугуруслан» - Кинель-Черкассы в селе Кинель-Черкассы. Протяженность моста через Большой Кинель составляет 197,8 метров. Кроме того, дорога в Кинель-Черкассах занимает первое место по количеству обновленных светофорных объектов (24 штуки).

По количеству обустроенных остановок общественного транспорта лидирует участок дороги «Урал» - Исаклы – Шентала в Шенталинском и Исаклинском районах. Здесь на участке протяженностью 21,5 км в рамках ремонта дорожники установили обновили 11 остановок.

Самые длинные тротуары построены в селе Красноармейское, где в 2023 году проведен капитальный ремонт участка региональной трассы «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка. Общая длина тротуаров составила 5 км. Также автомобильная дорога стала лидером по количеству благоустроенных пешеходных переходов, их количество составило 36 штук.

Первое место по протяженности установленных опор освещения - участок автомобильной дороги «Похвистнево – Сосновка» - «Урал» протяженностью 15 км в Исаклинском районе. В рамках капитального ремонта трассу осветили сразу в трех населенных пунктах - селах Большое Микушкино, Малое Микушкино и поселке Лесной Исаклинского района. Также на участке автомобильной дороги установлено самое большое количество дорожных знаков – 644 штуки.

Фото: pxhere.com