ГИБДД СО: снегопад неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке, возрастает число автоаварий

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Региональная Госавтоинспекция информирует, что на большей территории Самарской области наблюдается выпадение снега. Асфальтовое покрытие скользкое.



В этой связи, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам быть внимательными и осторожными не только на проезжей части, но и на тротуарах, ввиду скользкого покрытия. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.



Снегопад неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке, возрастает число автоаварий. Видимость на дороге снижается, асфальтовое покрытие становится скользким, что провоцирует ДТП. Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее на мостах и путепроводах, в низинах и около водоемов, где возможно образование наледи. Особенно опасны при непогоде резкие маневры и превышение скорости, ведь в условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают. Более внимательными водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.



Ни в коем случае нельзя осуществлять движение в снегопад, если у вас не исправны стеклоочистители или световые приборы сильно загрязнены, особенно в темное время суток. Советуем незамедлительно сменить «летнюю» резину автомашины на «зимнюю».



В сложных погодных условиях инспекторы дорожно-патрульной службы ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.

Фото: ГУ МВД СО