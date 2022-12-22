Я нашел ошибку
Главные новости:
Президент призвал в работе с молодёжью полностью исключить формализм и казёнщину, чутко слышать запросы ребят, учитывать, что молодёжь России многонациональна и представляет разные конфессии.
Дмитрий Азаров принял участие в Госсовете по вопросам реализации молодёжной политики
Дома для семей возвели по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».
Три семьи сотрудников сельхозпредприятия из Шигонского района в преддверии нового года справили новоселье
Ни в коем случае нельзя осуществлять движение в снегопад, если у вас не исправны стеклоочистители или световые приборы сильно загрязнены, особенно в темное время суток.
ГИБДД СО: снегопад неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке, возрастает число автоаварий
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря.
Путин в начале следующей недели подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть
Путин объяснил отсутствие послания Федеральному собранию в 2022 году.
Путин: послание Федеральному собранию будет оглашено в начале 2023 года
Перед новым главой поставлена задача обеспечивать на территории района качественную реализацию нацпроектов и инвестиционных проектов, важных для развития района.
Главой Клявлинского района назначен Петр Климашов
В ходе демонстрации авторы показали различные условия, через которые проезжает грузовик.
Пустыня, снег и потоп: как электрический грузовик Tesla проверяют на прочность
Пристальное внимание будет уделено обеспечению расчистки внутриквартальных и дворовых проездов, придомовых территорий и подходов к объектам социальной сферы.
В ночь на 23 декабря на улицах города задействуют порядка 140 единиц техники
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.53
1.53
EUR 75.09
1.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Пестравском районе прошел турнир по мини-футболу памяти ветерана МВД России Анатолия Абросимова
Более 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности регионаБолее 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности региона
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

ГИБДД СО: снегопад неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке, возрастает число автоаварий

22 декабря 2022 20:44
92
Ни в коем случае нельзя осуществлять движение в снегопад, если у вас не исправны стеклоочистители или световые приборы сильно загрязнены, особенно в темное время суток.

Региональная Госавтоинспекция информирует, что на большей территории Самарской области наблюдается выпадение снега. Асфальтовое покрытие скользкое.

В этой связи, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам быть внимательными и осторожными не только на проезжей части, но и на тротуарах, ввиду скользкого покрытия. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Снегопад неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке, возрастает число автоаварий. Видимость на дороге снижается, асфальтовое покрытие становится скользким, что провоцирует ДТП. Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее на мостах и путепроводах, в низинах и около водоемов, где возможно образование наледи. Особенно опасны при непогоде резкие маневры и превышение скорости, ведь в условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают. Более внимательными водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Ни в коем случае нельзя осуществлять движение в снегопад, если у вас не исправны стеклоочистители или световые приборы сильно загрязнены, особенно в темное время суток. Советуем незамедлительно сменить «летнюю» резину автомашины на «зимнюю».

В сложных погодных условиях инспекторы дорожно-патрульной службы ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
22 декабря 2022  11:32
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
215
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
22 декабря 2022  10:29
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
231
Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни!
22 декабря 2022  09:37
Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни!
255
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
21 декабря 2022  12:48
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
375
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
21 декабря 2022  12:32
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
360
Весь список