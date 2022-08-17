Два миллиона квадратных метров асфальта уложили на объектах ремонта по нацпроекту в регионе

138

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области специалисты уложили порядка 70% асфальтобетонного покрытия, от общего объема текущего года. На сегодняшний день уложено 2 млн кв. м верхних слоев дорожной одежды.



С начала дорожного сезона 2022 года работы ведутся на 88 объектах контроля общей протяженностью 321,7 км. Из них, более 248 км составляют автомобильные дороги регионального значения (в т.ч. 21 мост), 52 км – улицы в Самаре, 21 км – улицы в Тольятти.



Самый протяженный объект и лидер по площади укладки асфальтобетонного покрытия 2022 года – участок автомобильной дороги Кошки – Романовка – Ерандаево – Андреевка – граница с Татарстаном. Объект полностью завершен и готов к эксплуатации. Протяженность укладки верхних слоев дорожной одежды составила 26 км, а площадь - 185 тыс. кв. м.



Укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия полностью завершена на 45 объектах. В высокой степени готовности, еще 10 объектов дорожного ремонта. Часть объектов уже введена в эксплуатацию, на остальных ведутся работы по обустройству техническими средствами организации дорожного движения: установка знаков, барьерного ограждения, сигнальных столбиков, остановочных павильонов и нанесение разметки.



Напомним, контрольная точка реализации объектов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом страны Владимиром Путиным – 1 ноября 2022 года. К этой дате все дорожные работы должны быть завершены.



Отметим, в первоначальных планах в этом году был предусмотрен ввод 51 объекта, протяженностью 263,21 км. Благодаря системной работе Правительства региона под руководством Губернатора Дмитрия Азарова Самарская область получила финансовую поддержку на федеральном уровне, что сделало возможным дополнительно отремонтировать 58,5 км участков дорог в рамках нацпроекта.

Фото: департамент информационной политики СО