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Дорогу для жителей поселка Тремасово восстановили с применением технологии холодной регенерации

24 октября 2022 16:40
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Дорогу «Большая Каменка – Тремасово», протяженностью 11 километров, отремонтировали впервые с 1980 года, когда она была построена.

Дорогу «Большая Каменка – Тремасово», протяженностью 11 километров, отремонтировали впервые с 1980 года, когда она была построена. Ремонт провели на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Для жителей села Тремасово Красноярского района этот путь - единственный выезд к региональной сети дорог, к административному центру в селе Большая Каменка. По этой же дороге лежит и школьный маршрут.

Трассу восстановили с применением современной технологии холодной регенерации. Такая технология особенно актуальна для участков длительной эксплуатации без ремонта.

Напомним, при использовании технологии холодной регенерации удается получить дорожное основание с улучшенными физико-механическими характеристиками.

Работы по усилению существующего основания дороги выполняются комплексом дорожной техники, где ведущим звеном является ресайклер. Производится фрезерование изношенного покрытия, после чего старое асфальтовое покрытие переходит в рабочую камеру, куда добавляются необходимые связующие компоненты. Затем готовая смесь с заданными параметрами (толщиной, поперечными и продольными уклонами) укладывается в качестве верхнего слоя дорожного основания и производится укатка, профилирование автогрейдером. На готовое основание уже укладывают дорожное покрытие.

Слой, полученный после ресайклинга на основе вяжущего, является достаточно прочным, чтобы держать нагрузку от дорожного движения и достаточно гибким, чтобы препятствовать проникновению отражённых трещин с основания на верхний слой. Метод холодного ресайклинга, повторного использования дорожных материалов, особенно привлекателен в районах, удаленных от асфальтобетонных заводов, признан экологичным и экономичным.

Также на участке отремонтировали водопропускные трубы и укрепили обочины. Для обеспечения безопасности дорожного движения установили дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесли разметку.

Объект уже ввели в эксплуатацию, в соответствии со сроками по контракту.

Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили — задачи, которые ставит и держит на личном контроле глава региона Дмитрий Азаров.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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