Для минимизации заторов в связи с закрытием на ремонт путепровода по улице Земеца ведется непрерывный мониторинг дорожной ситуации

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С сегодняшнего дня закрыт на ремонт путепровод «139 км» по ул. Земеца, а именно ограничение движения действует на участке от въезда на территорию завода АО «РКЦ «Прогресс» до ул. Литвинова. В связи с этим транспортные потоки неизбежно перераспределились.

Сегодня же под руководством Первого заместителя главы Самары Владимира Василенко проведено очередное совещание с представителями профильного городского Департамента и предприятий, задействованных в перевозках общественным транспортом.

«С учетом утреннего мониторинга уже скорректировали работу ряда светофоров: на пересечении проспекта Кирова/улицы Победы, проспекта Кирова/Заводского шоссе, напротив Кировского вещевого рынка, напротив завода «Гидроавтоматика». Светофорная фаза, то есть горение зеленого сигнала, по прямому направлению, в сторону заводов, увеличена до 120 секунд. Корректировки могут коснуться и дорожных знаков. В частности, где нужно, с учетом оценки дорожной ситуации и обращений горожан, будет разрешена парковка транспорта или, наоборот, установят знаки запрета парковки», – рассказал Сергей Маркин.

Таким образом, в течение ближайших 2-3 дней мониторинг будет вестись усиленно. При необходимости планируют продолжить внесение коррективов – принимать дополнительные меры и тем самым минимизировать заторовые ситуации. В дальнейшем дорожная обстановка, как и непосредственно ремонт путепровода «139 км», будут находиться под постоянным контролем.

На заводы заблаговременно направлены информационные брошюры. А новые памятки будут изготовлены с учетом вносимых в ОДД изменений.

Фото: администрация Самары