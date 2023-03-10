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Жителям Новокуйбышевска рассказали о благоустройстве общественных пространств

10 марта 2023 13:39
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Жителям Новокуйбышевска рассказали о благоустройстве общественных пространств
 

В Новокуйбышевске обсудили благоустройство общественных территорий. Глава городского округа Сергей Марков провел встречу в Общественном совете микрорайона № 9 на ул. Карбышева, 16, сообщает администрация муниципалитета.

 Он рассказал о перспективных проектах по благоустройству парка "Дубки", комплекса "Сакулино", набережной в поселке Гранном. Глава города напомнил общественникам о важности голосования за проекты по программе "Формирования комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", а также поблагодарил за активное участие в жизни города.

Вместе с общественниками и депутатами обсудили проблемы микрорайона. Это ремонт 13 участков дорог в 71-72 кварталах, благоустройство комплекса "Сакулино", наведение порядка в районе обелиска памяти работников биофабрики, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, снос старой спортплощадки в школе № 19 и др., сообщает Сова.

Руководитель Центра содействия самоуправлению районов Елена Калашникова рассказала:

- Жители озвучили свои предложения для включения новых территорий в список для голосования. Прошло обсуждение по благоустройству парка "Дубки", комплекса "Сакулино", набережной в поселке Гранном, каждый высказал свои предложения и взгляды на то, что можно было бы сделать на этих территориях. Мы рады, что каждый ответственно относится к своему родному городу и стремится сделать его лучше.

Фото: администрация Новокуйбышевска

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