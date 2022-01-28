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Жители Самарской области выбрали 18 населенных пунктов, где в 2022 году появится мобильная связь и интернет стандарта 4G

28 января 2022 13:37
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Жители Самарской области выбрали 18 населенных пунктов, где в 2022 году появится мобильная связь и интернет стандарта 4G

В Самарской области 18 населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек в 2022 году подключат к высокоскоростному интернету и мобильной связи стандарта 4G (LTE) в рамках реализации программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». 

Базовые станции подключаются преимущественно по волоконно-оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. В развитии цифровизации Самарской области, в том числе, заключается стратегия лидерства, сформированная по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей региона.

Перечень населенных пунктов был составлен на основе выбора жителей Самарской области, которые приняли участие в онлайн голосовании через платформу обратной связи портала Госуслуг осенью прошлого года. Также учитывались голоса, полученные Минцифрой РФ на их почтовый адрес. Голосование завершилось 15 ноября.

С перечнем населенных пунктов, набравших наибольшее количество голосов по Самарской области, где в текущем году появится связь стандарта 4G можно, познакомиться тут: https://www.gosuslugi.ru/inet.

«Благодаря реализации программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в прошлом году более 18 тыс. жителей сел и деревень Самарской области получили возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, совершать звонки и обмениваться сообщениями (СМС). Программа дает возможность получать самые современные цифровые сервисы, требующие высоких скоростей передачи данных. Это позволит обеспечить в обозримой перспективе качественной связью и интернетом всю территорию Самарской области, каждый населенный пункт», - считает заместитель председателя правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Голосование на портале Госуслуг по выбору населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек, где необходимо повести высокоскоростной интернет и мобильную связь, будет проводиться ежегодно до 2030 года. 

Программа устранения цифрового неравенства 2.0 реализуется в регионе компанией «Ростелеком» совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области. 

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