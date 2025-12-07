Я нашел ошибку
Сильный туман ожидают в Самарской области 7 декабря
Около Жигулевска водитель врезался в припаркованный прицеп
Вильфанд: На следующей неделе снег покроет 92% России
Российское правительство утвердило новые правила начисления стоимости холодной воды
за захламление половины участка дачи может грозить его изъятие
За захламление половины участка дачи может грозить его изъятие
В Чапаевске автомобилистка сбила мужчину
В Самаре появились новые автобусы
Роспотребнадзор по Самарской области дал советы по правильному выбору новогодних сладких подарков
За захламление половины участка дачи может грозить его изъятие

за захламление половины участка дачи может грозить его изъятие

За содержание более чем половины площади дачного участка в заброшенном состоянии собственникам грозят штрафы и даже изъятие после решения суда. Об этом в беседе с Лентой.ru предупредил доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве России Исмаил Исмаилов.

Он уточнил, что среди критериев заброшенности выделяется захламление более чем 50% земельного участка предметами, не связанными с его использованием. Кроме того, по словам Исмаилова, участок могут признать заброшенным, если на нем в течение более семи лет нет жилого дома или находятся только разрушенные постройки, ремонт которых не производится более года, пишет Смотрим.

"Для садовых, огородных и приусадебных участков среди признаков неиспользования отмечается зарастание участка более чем на 50% сорняками выше 1 метра, в том числе борщевиком или полынью", – сказал эксперт.

Исмаилов добавил, что первичное выявление нарушений, связанных с состоянием дачных участков, грозит собственникам только предупреждением. В случае неустранения нарушений в течение шести месяцев может последовать штраф в размере 20-25 тысяч рублей, предупредил юрист. В свою очередь изъятие участка возможно через суд после штрафа в случаях, если он продолжает находиться в заброшенном состоянии, уточнил эксперт.

Ранее адвокат Елена Кудерко предупредила, что с 1 марта 2026 года вступят в силу поправки, согласно которым произрастание на частных участках инвазивных видов растений, к которым относится борщевик Сосновского, будет считаться нарушением.

