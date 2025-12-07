за захламление половины участка дачи может грозить его изъятие

За содержание более чем половины площади дачного участка в заброшенном состоянии собственникам грозят штрафы и даже изъятие после решения суда. Об этом в беседе с Лентой.ru предупредил доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве России Исмаил Исмаилов.

Он уточнил, что среди критериев заброшенности выделяется захламление более чем 50% земельного участка предметами, не связанными с его использованием. Кроме того, по словам Исмаилова, участок могут признать заброшенным, если на нем в течение более семи лет нет жилого дома или находятся только разрушенные постройки, ремонт которых не производится более года, пишет Смотрим.

"Для садовых, огородных и приусадебных участков среди признаков неиспользования отмечается зарастание участка более чем на 50% сорняками выше 1 метра, в том числе борщевиком или полынью", – сказал эксперт.

Исмаилов добавил, что первичное выявление нарушений, связанных с состоянием дачных участков, грозит собственникам только предупреждением. В случае неустранения нарушений в течение шести месяцев может последовать штраф в размере 20-25 тысяч рублей, предупредил юрист. В свою очередь изъятие участка возможно через суд после штрафа в случаях, если он продолжает находиться в заброшенном состоянии, уточнил эксперт.

Ранее адвокат Елена Кудерко предупредила, что с 1 марта 2026 года вступят в силу поправки, согласно которым произрастание на частных участках инвазивных видов растений, к которым относится борщевик Сосновского, будет считаться нарушением.