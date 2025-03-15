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Глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием жилищного сектора.
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Вячеслав Федорищев: "Работы возобновляются, будут идти полным ходом, метро будет достроено".

15 марта 2025 15:03
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Глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием жилищного сектора.

В пятницу, 14 марта, в Самарской области с рабочим визитом находится министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. В программе визита посещение ряда строящихся объектов региона, а также встреча со студенческим активом и профессорско-преподавательским составом Академии строительства и архитектуры.

Одной из ключевых тем стало строительство станции метрополитена «Театральная». Напомним, в 2022 году для поддержки развития транспортной инфраструктуры Самарской области был одобрен инфраструктурный бюджетный кредит на строительство данной станции. 

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава Минстроя России лично осмотрели объект, оценили ход выполненных работ и провели совместное совещание, в котором также приняли участие члены областного Правительства. На встрече наметили планы по реализации следующих этапов проекта и завершению строительства станции метро.

«Наша задача – принять все необходимые решения, чтобы подрядчик мог продолжить и завершить работы, — сказал Вячеслав Федорищев. — Сроки уже сорваны, но мы обязаны сделать все возможное, чтобы минимизировать дальнейшие задержки и завершить проект в максимально сжатые сроки. Станция метро будет однозначно достроена. Других путей нет».

В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, монтаж инженерных сетей, устройство конструкций лестничного схода станционного комплекса, а также работы по соединению левого перегонного тоннеля с вентиляционной шахтой на одном из пусковых комплексов. 

Обращаясь к министру строительства и ЖКХ, губернатор попросил дать экспертную оценку и рекомендации, которые позволят обеспечить сдачу объекта в срок.

Ирек Файзуллин подчеркнул, что на данный момент объект остается незавершенным. 

«Сегодня тоннельный отряд №6 Мосметростроя имеет уже фактически полную мобилизацию на объекте, готов к проходке. Все готово, выпущено. Если перенести на какой-то будущий период, это будет, конечно, гораздо дороже», — сказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Как отметил губернатор, у Самарской области есть возможности привлечения средств федерального бюджета, но при этом регион берет на себя и продолжает выполнять обязательства.

«Благодаря помощи и поддержке Ирека Энваровича и Министерства строительства и ЖКХ России нашли решение, которое позволяет сказать, что с понедельника начнется проходка по второму тоннелю. Работы возобновляются, будут идти полным ходом, метро будет достроено. Здесь много решений предстоит принять. При поддержке Правительства России обеспечим завершение работ», — подытожил Вячеслав Федорищев.

Также глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием жилищного сектора. «Можно с уверенностью сказать, что все проблемы капитального строительства, которые были накоплены за период 2018-2024 годов, преодолимы. Мы их преодолеем», — заключил руководитель области.

 

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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