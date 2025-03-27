Вячеслав Федорищев: «Движение по улице 22 Партсъезда в Самаре открыто»

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Сегодня, 27 марта, открыто движение по улице 22 Партсъезда. Завершена реконструкция участка дороги от ул. Солнечная до Московского шоссе. Был выполнен комплексный ремонт: обновлены 4 полосы, заменены все инженерные коммуникации, ливневка, освещение, разметка, новые светофоры, остановки.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно в Главой города Иваном Носковым и министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергеем Карповым осмотрели обновленный участок дороги.

«Это очень долгожданный запуск. Движение по улице 22 Партсъезда в Самаре открыто! – отметил Вячеслав Федорищев.

На 22 Партсъезда реконструировали не только дороги, но и тротуар, обустроили площадки, чтобы маломобильные граждане могли отдохнуть по ходу движения.

«Сделана разметка, установлены светофоры, остановочные павильоны. Таким образом, дорога отремонтирована комплексно. Тем не менее, считаю нужным даже комплексный ремонт проводить в более сжатые сроки, особенно когда это касается загруженных дорог. А всем подрядчикам, которые планируют работать в Самаре, рекомендую сразу делать качественный ремонт. Дорогу не примем, если будет сделана не по нормативам», — подчеркнул Глава г. Самары Иван Носков.

На месте также прошло рабочее совещание по вопросам развития дорожной сети. Вячеслав Федорищев обратил внимание Ивана Носкова на необходимость устранения колейности на Московском шоссе и обратился к главе Минтранса Сергею Карпову: «Наша задача – контролировать не только количество, но и качество ремонта. Наша с Вами совместно, и, конечно, с городом. У нас увеличена существенно возможность муниципалитетов для ремонтов. В прошлом году мы увеличили процентов на тридцать точно возможности, если в целом посмотреть. Наша задача — расширять возможности муниципалитетов, чтобы большее количество дорог приводить в нормативное состояние».

Для достижения целевых показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году запланировано приведение в нормативное состояние 88 участков автомобильных дорог протяженностью 273,29 км, в том числе: — 202,12 км — 37 участков дорог регионального значения, в том числе 16 мостов протяженностью 817,4 пм, — 46,19 км — 34 улицы в г.о. Самара, — 24,98 км – 17 улиц в г.о. Тольятти.

Еще более 240 км дорог местного значения будет отремонтировано в рамках предоставления муниципалитетам субсидий из областного бюджета. Напомним, что на эти цели по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева цели в Дорожном фонде Самарской области предусмотрено 7 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Правительства СО