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Вячеслав Федорищев: «Движение по улице 22 Партсъезда в Самаре открыто»

27 марта 2025 14:52
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Был выполнен комплексный ремонт: обновлены 4 полосы, заменены все инженерные коммуникации, ливневка, освещение, разметка, новые светофоры, остановки.

Сегодня, 27 марта, открыто движение по улице 22 Партсъезда. Завершена реконструкция участка дороги от ул. Солнечная до Московского шоссе. Был выполнен комплексный ремонт: обновлены 4 полосы, заменены все инженерные коммуникации, ливневка, освещение, разметка, новые светофоры, остановки.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно в Главой города Иваном Носковым и министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергеем Карповым осмотрели обновленный участок дороги.

«Это очень долгожданный запуск. Движение по улице 22 Партсъезда в Самаре открыто! – отметил Вячеслав Федорищев.

На 22 Партсъезда реконструировали не только дороги, но и тротуар, обустроили площадки, чтобы маломобильные граждане могли отдохнуть по ходу движения.

«Сделана разметка, установлены светофоры, остановочные павильоны. Таким образом, дорога отремонтирована комплексно. Тем не менее, считаю нужным даже комплексный ремонт проводить в более сжатые сроки, особенно когда это касается загруженных дорог. А всем подрядчикам, которые планируют работать в Самаре, рекомендую сразу делать качественный ремонт. Дорогу не примем, если будет сделана не по нормативам», — подчеркнул Глава г. Самары Иван Носков.

На месте также прошло рабочее совещание по вопросам развития дорожной сети. Вячеслав Федорищев обратил внимание Ивана Носкова на необходимость устранения колейности на Московском шоссе и обратился к главе Минтранса Сергею Карпову: «Наша задача – контролировать не только количество, но и качество ремонта. Наша с Вами совместно, и, конечно, с городом. У нас увеличена существенно возможность муниципалитетов для ремонтов. В прошлом году мы увеличили процентов на тридцать точно возможности, если в целом посмотреть. Наша задача — расширять возможности муниципалитетов, чтобы большее количество дорог приводить в нормативное состояние».

Для достижения целевых показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году запланировано приведение в нормативное состояние 88 участков автомобильных дорог протяженностью 273,29 км, в том числе: — 202,12 км — 37 участков дорог регионального значения, в том числе 16 мостов протяженностью 817,4 пм, — 46,19 км — 34 улицы в г.о. Самара, — 24,98 км – 17 улиц в г.о. Тольятти.

Еще более 240 км дорог местного значения будет отремонтировано в рамках предоставления муниципалитетам субсидий из областного бюджета. Напомним, что на эти цели по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева цели в Дорожном фонде Самарской области предусмотрено 7 млрд рублей.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Акценты Самара

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