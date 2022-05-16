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Во внутригородских районах Самары продолжается серия встреч с жителями – работниками организаций и предприятий, учащимися образовательных учреждений, с целью информирования о голосовании за пространства, которые могут быть благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году.

Напомним, что до 30 апреля самарцы могут отдать голос за выбранное пространство. Для этого необходимо зайти на сайт 63.gorodsreda.ru, авторизовавшись через свою учетную запись на портале «Госуслуги», или на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/.

В перечень территорий, участвующих в голосовании, вошли ТОП-20 пространств по всей Самаре. Это скверы, парки и бульвары, которые, по мнению горожан, нуждаются в обновлении. Принять участие в голосовании может любой житель Самары, достигший 14-летнего возраста.

В рамках широкой информационной компании всем желающим и заинтересованным жителям рассказывают о программе, о территориях-претендентах на благоустройство и способах голосования, а также демонстрируют дизайн-проекты пространств.

«В Самарском районе на благоустройство претендует сквер имени Высоцкого на пересечении улиц Ленинградской и Галактионовской. В рамках Губернаторского проекта «СОдействие» здесь уже выполнено 2 этапа благоустройства. Возможность обновления в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» позволит поставить финальную точку в преображении пространства. Сквер Высоцкого – одна из самых популярных и любимых точек притяжения жителей и гостей города, - рассказал Глава Самарского внутригородского района Самары Роман Радюков. – Чтобы эту возможность реализовать, мы работаем с населением, информируем о программе с помощью различных каналов, в частности, в числе приоритетных – работа с трудовыми коллективами города. Всех призываем голосовать за любимое пространство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды. На сегодняшний день поспешили сделать свой выбор порядка 40% жителей Самарского района».

Согласно разработанному дизайн-проекту в сквере Высоцкого могут появиться обновленные пешеходные дорожки, новые зеленые насаждения, также здесь запланирован ремонт туалетов и установка беседок для отдыха горожан.

В Самарском районе прошла очередная такая встреча с преподавательским и административным составом Самарского государственного социально-педагогического университета. А в одном из корпусов вуза организована работа волонтеров, помогающих студентам и сотрудникам проголосовать за выбранные территории.

«Наш вуз – старейший в Самаре и Самарском районе. Мы активно призываем сотрудников и студентов в рамках воспитательной работы голосовать за преображение сквера Высоцкого. Даже среди наших студентов есть волонтеры, помогающие гражданам голосовать за территории, - прокомментировал ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» Олег Мочалов. -Приобщение молодежи к вопросам благоустройства города – составляющая часть патриотического воспитания. Когда юные ребята занимаются волонтерством, участвуют в субботниках и благоустройстве, они всегда вовлечены в преображение городского пространства и будут в дальнейшем стремиться жить в нашем уютном городе».

Голосование через волонтеров занимает несколько минут. Для этого необходимо продиктовать свой номер телефона, а также фамилию, имя, отчество и назвать одну из 20 территорий-претендентов.

Волонтеры в будние дни с 10.00 до 18.00 также работают в МФЦ и ТЦ. С полным перечнем пунктов для голосования можно ознакомиться по ссылке - https://samadm.ru/media/news/36814/.