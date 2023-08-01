В завершение сезона благоустройства дворы и общественные пространства Самары преображаются

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Так, в Ленинском районе в рамках благоустройства по Губернаторскому проекту "СОдействие" на улице Агибалова, 76, 78, 80 распланирована территория под тематические площадки, ведется установка бортового камня.

Преображение на улице Агибалова - часть масштабного проекта "Остров дружбы", инициированного жителями дворовых территорий по улицам Агибалова, 76, 78, 80, Никитинская, 77, 79, 137, Ульяновская, 101.

Дизайн-проект предусматривает работы по асфальтированию тротуарных дорожек, обустройство двух площадок на безопасном прорезиненном покрытии с игровым оборудованием для развлечения детей и спортивные тренажеры, установку садовой мебели, урн, ограждений.