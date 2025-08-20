В Тольятти завершили благоустройство дворов

В Самарской области успешно реализуется национальный проект «Инфструктура для жизни». В Тольятти завершены работы по благоустройству 10 дворовых территорий, которые теперь стали более комфортными и современными для жителей.
Работы проведены по адресам:
ул. Юбилейная, д. 23, 83
бульвар Орджоникидзе, д. 12
ул. Свердлова, д. 19, 25
ул. Автостроителей, 9
б-р Королева, 8
ул. Мурысева, 93а
ул. Фрунзе, 45
просп. Степана Разина, д. 32, 34
просп. Ленинский, д. 18
б-р Буденного, 14
Во дворах отремонтировали тротуары, благоустроили проезды и парковки, установили новые скамейки и урны. Особое внимание уделили детским площадкам: в четырёх дворах появились современные игровые комплексы, в одном — спортивная площадка.
Параллельно завершается благоустройство трёх общественных пространств Тольятти: парка Победы (2-й этап), парка Центрального района (3-й этап) и набережной Комсомольского района (4-й этап).
Всего в 2025 году в регионе планируется благоустроить 128 общественных пространств и 100 дворовых территорий. Работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком.
Отдельно реализуются четыре значимых проекта-победителя Всероссийского конкурса:
- Городской пляж в Сызрани
- Улица Сабирзянова в Отрадном
- Парк Горького в Октябрьске
- Территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске.
Эти преобразования направлены на создание безопасной и комфортной городской среды для жителей Самарской области.
Фото предоставлено Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области