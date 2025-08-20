Я нашел ошибку
Главные новости:
Волжское дефиле будет построено в формате сборного показа с участием двух высших учебных заведений Самарской области и двух брендов одежды, которые продемонстрируют творческий и промышленный потенциал региона. 
Бренды Самарской области примут участие в Московской неделе моды
По результатам проведённого анализа, подтверждено, что ресурс полигона твёрдых бытовых отходов „Преображенка“ исчерпан.
В Волжском районе закроют мусорный полигон «Преображенка»
Исследование креативных индустрий Самарской области проводится региональным Минэкономразвития и федеральными экспертами при участии креативных предпринимателей.
Креативная экономика Самарской области получит мощный импульс благодаря масштабному исследованию
Это можно сделать только до 1 октября.
До 1 октября льготники региона могут изменить способ получения набора социальных услуг на следующий год
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +24, +25°С.
21 августа в регионе без осадков, до +27°С
В тушении пожара участвовали 2 единицы техники и 9 человек личного состава.
Сегодня ночью в Кинеле горел заброшенный частный дом на площади 80 квадратных метров
10 дворовых территорий стали более комфортными и современными для жителей.
В Тольятти завершили благоустройство дворов
Для этого необходимо поменять систему образования, а это тоже нагрузка на ребенка.
В России не получится отменить «домашку» для школьников
Мероприятия
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
В Тольятти завершили благоустройство дворов

20 августа 2025 14:49
131
10 дворовых территорий стали более комфортными и современными для жителей.

В Самарской области успешно реализуется национальный проект «Инфструктура для жизни». В Тольятти завершены работы по благоустройству 10 дворовых территорий, которые теперь стали более комфортными и современными для жителей.

Работы проведены по адресам:

ул. Юбилейная, д. 23, 83

бульвар Орджоникидзе, д. 12

ул. Свердлова, д. 19, 25

ул. Автостроителей, 9

б-р Королева, 8

ул. Мурысева, 93а

ул. Фрунзе, 45

просп. Степана Разина, д. 32, 34

просп. Ленинский, д. 18

б-р Буденного, 14

Во дворах отремонтировали тротуары, благоустроили проезды и парковки, установили новые скамейки и урны. Особое внимание уделили детским площадкам: в четырёх дворах появились современные игровые комплексы, в одном — спортивная площадка.

Параллельно завершается благоустройство трёх общественных пространств Тольятти: парка Победы (2-й этап), парка Центрального района (3-й этап) и набережной Комсомольского района (4-й этап).

Всего в 2025 году в регионе планируется благоустроить 128 общественных пространств и 100 дворовых территорий. Работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком.

Отдельно реализуются четыре значимых проекта-победителя Всероссийского конкурса:

- Городской пляж в Сызрани

- Улица Сабирзянова в Отрадном

- Парк Горького в Октябрьске

- Территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске.

Эти преобразования направлены на создание безопасной и комфортной городской среды для жителей Самарской области.

 

Фото предоставлено Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области

Технопарк «Жигулёвская долина» представляет целостный подход для развития и роста инновационного предпринимательства региона.
20 августа 2025, 14:12
Технопарк «Жигулёвская долина»: тестируем будущее господдержки Самарской области
Технопарк «Жигулёвская долина» представляет целостный подход для развития и роста инновационного предпринимательства региона. Новости Тольятти
136
Он в составе эстафеты 4х100 метров вольным стилем занял первое место и установил новый мировой рекорд (юниорский).
20 августа 2025, 12:48
Тольяттинский пловец Георгий Злотников - рекордсмен мира
Он в составе эстафеты 4х100 метров вольным стилем занял первое место и установил новый мировой рекорд (юниорский). Спорт
155
С травмой головы он доставлен в больницу.
20 августа 2025, 12:28
В Тольятти подросток попал под колеса Opel Insignia
С травмой головы он доставлен в больницу. Происшествия
161

Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
546
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
546
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
909
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
707
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
801
