В Тольятти завершили благоустройство дворов

131

В Самарской области успешно реализуется национальный проект «Инфструктура для жизни». В Тольятти завершены работы по благоустройству 10 дворовых территорий, которые теперь стали более комфортными и современными для жителей.

Работы проведены по адресам:

ул. Юбилейная, д. 23, 83

бульвар Орджоникидзе, д. 12

ул. Свердлова, д. 19, 25

ул. Автостроителей, 9

б-р Королева, 8

ул. Мурысева, 93а

ул. Фрунзе, 45

просп. Степана Разина, д. 32, 34

просп. Ленинский, д. 18

б-р Буденного, 14

Во дворах отремонтировали тротуары, благоустроили проезды и парковки, установили новые скамейки и урны. Особое внимание уделили детским площадкам: в четырёх дворах появились современные игровые комплексы, в одном — спортивная площадка.

Параллельно завершается благоустройство трёх общественных пространств Тольятти: парка Победы (2-й этап), парка Центрального района (3-й этап) и набережной Комсомольского района (4-й этап).

Всего в 2025 году в регионе планируется благоустроить 128 общественных пространств и 100 дворовых территорий. Работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком.

Отдельно реализуются четыре значимых проекта-победителя Всероссийского конкурса:

- Городской пляж в Сызрани

- Улица Сабирзянова в Отрадном

- Парк Горького в Октябрьске

- Территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске.

Эти преобразования направлены на создание безопасной и комфортной городской среды для жителей Самарской области.

Фото предоставлено Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области