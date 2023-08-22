В Советском районе Самары завершилось благоустройство дворовой территории

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Обширный двор у дома №17 по улице Советской Армии преобразился в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».



"Пространство двора позволило нам расширить внутриквартальные проезды, увеличить количество парковочных мест в соответствии с современными нуждами горожан. Находили компромиссы, так как в ходе создания дизайн-проекта необходимо было учесть и наличие инженерных коммуникаций", — подчеркнул глава Советского района Самары Вадим Бородин .

Помимо этого, во дворе заасфальтировали тротуарные дорожки, установили детскую и спортивную площадки с безопасным антитравматическим покрытием, зоны отдыха.



Активное участие жителей в благоустройстве - залог позитивных изменений. Горожане совместно выбирают, какие игровые и спортивные комплексы будут установлены во дворе, где будут расположены парковочные места.