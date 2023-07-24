В самарском сквере "Самарец" состоялся пробный запуск фонтана

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За обновление этой территории проголосовали горожане. Концепция благоустройства предусматривает оформление локации в стиле послевоенного времени - конца 40-х годов прошлого столетия.

Район, где находится сквер, возник в первые годы после Великой Отечественной войны. Образ ретро-сквера создают, в частности, с помощью стилизованных светильников, скамеек на чугунных ножках, урн, входной группы с аркой.

К тому же, в сквере появятся новые газоны с системой автополива, высадят 378 кустарников и около 1300 цветов.

Срок выполнения работ по контракту - до 1 сентября 2023 года.

Фото: администрация