В самарском сквере "Самарец" состоялся пробный запуск фонтана

За обновление этой территории проголосовали горожане. Концепция благоустройства предусматривает оформление локации в стиле послевоенного времени - конца 40-х годов прошлого столетия.
Район, где находится сквер, возник в первые годы после Великой Отечественной войны. Образ ретро-сквера создают, в частности, с помощью стилизованных светильников, скамеек на чугунных ножках, урн, входной группы с аркой.
К тому же, в сквере появятся новые газоны с системой автополива, высадят 378 кустарников и около 1300 цветов.
Срок выполнения работ по контракту - до 1 сентября 2023 года.
Фото: администрация