В Самарском районе Самары комплексно обновляют дворы

153

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году новый облик получат порядка 50 дворовых территорий во всех внутригородских районах Самары.



В Самарском районе в этом году преображается 6 дворовых территорий по следующим адресам:

ул. Некрасовская, 21

ул. Максима Горького, 125

ул. Некрасовская, 48

ул. Фрунзе, 14

ул. Максима Горького, 85

ул. Венцека, д. 13/ ул. А. Толстого, 80/15-17.



Во дворе у дома 80 по ул. А. Толстого проводится комплексный ремонт. На сегодняшний день идут работы по укладке асфальтового покрытия на внутриквартальной территории. В дальнейшем будут установлены малые архитектурные формы на детской площадке, поставят вазоны и урны, оборудуют зону отдыха.



Отметим, что в текущем году в Самарском районе обновляются внутриквартальные проезды в 21 дворовой территории за счет районного бюджета и поступлений из регионального Минтранса.

Фото: администрация Самары