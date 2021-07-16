В Самарском районе Самары комплексно обновляют дворы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров поручил ужесточить борьбу с браконьерством в лесах и на водоемах региона.
Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности региона
Она выполнила свою задачу. Кроме того, в городе наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом и хорошая динамика по вакцинации.
Собянин отменил систему обязательных QR-кодов в Москве
В настоящее время выполняется сборка каркаса.
В селе Светлый ключ Красноярского района возводится новый ФАП
Вместительный шоу-рум площадью 792 кв. м позволяет экспонировать полный модельный ряд автомобилей LADA.
В Нур-Султане открылся новый дилерский центр LADA
15-16 июля в ходе организованных мероприятий более 35 представителей регионов будут делиться лучшими практиками развития технологических проектов.
Технопарк «Жигулевская долина» принимает выездную Школу регоператоров «Сколково»
Это не просто государственные атрибуты, это культурная ценность и гордость самарцев.
17 июля День самарской символики: герб, флаг и гимн – это отличительные знаки нашего региона от других субъектов
Финансовые услуги Гарантийного фонда – одна из наиболее популярных мер поддержки предпринимателей.
Региональный гарантийный фонд помог предпринимателям привлечь 1,2 млрд рублей
В связи с производством работ﻿ по техническому перевооружению теплотрассы.
По улице Степана Разина в Самаре временно ограничат движение транспорта
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.17
-0.05
EUR 87.57
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарском районе Самары комплексно обновляют дворы

16 июля 2021 15:34
153
В Самарском районе в этом году преображается 6 дворовых территорий.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году новый облик получат порядка 50 дворовых территорий во всех внутригородских районах Самары. 
 
В Самарском районе в этом году преображается 6 дворовых территорий по следующим адресам: 

ул. Некрасовская, 21 
ул. Максима Горького, 125 
ул. Некрасовская, 48 
ул. Фрунзе, 14 
ул. Максима Горького, 85 
ул. Венцека, д. 13/ ул. А. Толстого, 80/15-17. 
 
Во дворе у дома 80 по ул. А. Толстого проводится комплексный ремонт. На сегодняшний день идут работы по укладке асфальтового покрытия на внутриквартальной территории. В дальнейшем будут установлены малые архитектурные формы на детской площадке, поставят вазоны и урны, оборудуют зону отдыха. 
 
Отметим, что в текущем году в Самарском районе обновляются внутриквартальные проезды в 21 дворовой территории за счет районного бюджета и поступлений из регионального Минтранса.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: благоустройство дворов Самара Самарский район

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В связи с производством работ﻿ по техническому перевооружению теплотрассы.
16 июля 2021, 16:56
По улице Степана Разина в Самаре временно ограничат движение транспорта
В связи с производством работ﻿ по техническому перевооружению теплотрассы. Общество
124
Активное участие в оформлении проекта благоустройства принимали жители. Именно они решали, что появится рядом с домом.
10 июня 2021, 14:09
В Промышленном районе Самары преобразятся 11 дворов
Активное участие в оформлении проекта благоустройства принимали жители. Именно они решали, что появится рядом с домом.   Благоустройство
809
В соответствии с муниципальным контрактом работы по благоустройству дворов завершатся 31 августа 2021 года.
25 мая 2021, 14:39
В Самарском районе в этом году благоустроят 6 дворов
В соответствии с муниципальным контрактом работы по благоустройству дворов завершатся 31 августа 2021 года. Благоустройство
617

В центре внимания
Дмитрий Азаров поручил ужесточить борьбу с браконьерством в лесах и на водоемах региона.
16 июля 2021  18:37
Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности региона
40
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
16 июля 2021  13:40
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
231
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
16 июля 2021  11:56
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
540
Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов
16 июля 2021  11:33
Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов "Единой России" на выборы в Самарскую губернскую думу
331
В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры
16 июля 2021  11:29
В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры
258
Весь список