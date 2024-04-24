В самарском парке имени Щорса прошел средник

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Сегодня в Самаре прошел заключительный санитарный средник в рамках месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города.

Традиционно чистоту продолжают наводить во всех районах Самары – участие приняли муниципальные служащие, работники муниципальных предприятий и ресурсоснабжающих компаний, представители управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТСН, предприятий различных сфер деятельности, владельцы и сотрудники объектов потребительского рынка, социальные и образовательные учреждения, общественники и неравнодушные горожане.

В парке имени Николая Щорса в Железнодорожном районе сегодня наводили чистоту сотрудники районной администрации, активные жители, учащиеся близлежащих школ № 42 и № 137, а также ребята из Центра внешкольного образования «Парус», который располагается в этом парке. Участники средника своим примером продемонстрировали, как важно проявить активную гражданскую позицию и принести пользу своему городу, приняв участие в традиционной весенней уборке.

В соответствии с сезонностью на территории парка имени Щорса выполнили уборку прошлогодней листвы и мусора, подметание тротуарных дорожек, покрасили бордюрный камень.

Парк претендует на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в следующем году.

Согласно проекту на территории предполагается выложить пешеходные дорожки, обновить зеленые насаждения, оборудовать многофункциональную детскую площадку, обустроить две спортивные зоны со всем необходимым оборудованием. Кроме того, в парке может появиться открытая летняя сцена, новые лавочки и урны, декоративные уличные светильники, Изюминкой проекта преображения станет восстановление некогда функционировавших здесь детской железной дороги и фонтана.

Фото: администрация Самары