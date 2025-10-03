Я нашел ошибку
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42
Активность Солнца внезапно выросла и может достичь второго максимума
63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам
Дорогу на переулке Водителей отремонтировали в Самаре
Россиянам заблокировали платежное приложение в Турции
Вячеслав Федорищев рассказал, на что потратят деньги от продажи Представительства Самарской области
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме
3 октября 2025
140
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Готовность объектов на 1 октября 2025 года превысила 97%. В этом году в регионе уже уложили 1,81 млн квадратных метров современной и качественной асфальтобетонной смеси из запланированных 1,85 млн.

Напомним, что в этом году работы в рамках нацпроекта в Самарской области охватили 65 участков автодорог регионального и местного значения протяженностью 230 км, из них порядка 70 км - в Самаре и порядка 10 км в Тольятти. В настоящее время завершен ремонт 63 дорожных объектов, 2 оставшихся участка дорог - в высокой степени готовности.

 «Контрольная дата сдачи объектов - 1 ноября 2025 года. Однако Самарская область отличается способностью обеспечивать досрочное выполнение работ благодаря заблаговременному заключению контрактов. Такой подход позволяет подрядным организациям заранее организовать рабочие процессы, подготовить необходимые материалы, эффективно распределять специализированную технику и успешно справляться с поставленными задачами раньше запланированных сроков», - говорит заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

Общий объем инвестиций всех уровней бюджетов на ремонт дорог в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году составил 7,9 млрд рублей.

Дополнительно по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на ремонт дорог только местного значения из областного бюджета направлено 7,4 млрд рублей. Средства получили все муниципальные образования, объем которых определялся в зависимости от численности населения. Ремонт местных дорог, который стал возможен благодаря выделенным субсидиям, также находится в завершающей стадии.

В центре внимания
3 октября 2025  11:38
132
Весь список