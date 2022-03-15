В Самарской области в 2022 году предстоит отремонтировать 18 мостов и мостовых сооружений

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В Самарской области отремонтируют мостовые сооружения на средства дорожного нацпроекта.

Мостовые сооружения являются жизненно важной частью не только местной, но и межрегиональной транспортной инфраструктуры. Последствия их разрушений или просто ограничение движения вызывают существенные потери для экономики, значительные неудобства для населения.

В Самарской области, в связи с изменениями, внесенными в региональный паспорт – проект «Региональная и местная дорожная сеть», в 2022 году предстоит отремонтировать 18 мостов и мостовых сооружений, общей протяженностью 947,41 пог. метров.

Активные строительные работы уже ведутся в Шигонском районе, на мостах через реку Усу, в составе автомобильной дороги «Шигоны – Старый Тукшум» - Суринск.

Мост на км 1+240, протяженностью 55,46 пог. метров, эксплуатируется с 1975 года, предназначен для пропуска автотранспорта и пешеходов в двух направлениях. Конструкции сооружения находились в неудовлетворительном состоянии.

Объект железобетонный, балочный, состоит из 3-х пролетов и 4-х опор. Проектом предусмотрены обновление конструктивных слоев проезжей части моста, деформационных швов, балок пролетных строений, опор, сопряжений моста, перильных и барьерных ограждений, тротуаров.

К настоящему времени выполнены основные работы по демонтажу конструкций мостового сооружения по правой стороне (Iэтап), ведутся работы по бетонированию опоры № 2 и армированию продольных швов железобетонных балок пролетных строений.

Мост на км 1+680, протяженностью 52,94 пог. метра, также состоит из 3-х пролетов и 4-х опор и эксплуатируется с 1976 года. Здесь уже приступили к устройству элементов мостового полотна, устройству регуляционных сооружений и элементов сопряжения моста с насыпью.

Отметим, ремонт данных мостовых сооружений начался в 2021 году за счет средств областного бюджета. Благодаря трансформации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», завершить строительные работы стало возможным на средства, выделенные из федерального бюджета.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей региона.

Фото: правительство СО