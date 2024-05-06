В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции присоединились к Всероссийской акции «Сад Памяти»

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Сотрудники отдельной специализированной роты дорожно-патрульной службы и региональной Госавтоинспекции в областной столице вместе с учениками старших классов общеобразовательного учебного учреждения приняли участие во Всероссийской эколого-патриотической акции «Сад памяти».

В память о погибших в Великой Отечественной войне ребята вместе с полицейскими посадили саженцы рябины на территории образовательного учреждения.

Сотрудники полиции отметили, что эти маленькие деревца станут ярким напоминанием для нынешних и будущих учеников школы о необходимости чтить память героев и, конечно, украсят и облагородят прилегающую территорию», – отметили сотрудники полиции.

Также Госавтоинспекторы напомнили подросткам о Правилах дорожного движения и призвали быть осторожными вблизи дорог.