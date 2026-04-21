В Самарской области проверяют 186 объектов дорожного ремонта по гарантии

В Самарской области завершается ежегодная диагностика автомобильных дорог. В фокусе внимания - участки, отремонтированные в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также его предшественника «Безопасные качественные дороги». Все такие объекты находятся на гарантийном обслуживании, срок которого достигает 8 лет в зависимости от вида работ.

Всего в этом году гарантийной проверке подлежит 186 объект общей протяжённостью 1518 километров. Из них более 1100 км отремонтированы по национальным проектам.

Один из участков, который уже проверила выездная комиссия, - трасса «Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка» в Нефтегорском районе. В 2025 году на этом направлении привели к нормативу 35 километров дорожного покрытия. Ранее, в 2021–2022 годах, по нацпроекту здесь уже было отремонтировано более 30 километров. По итогам осмотра подрядная организация оперативно устраняет выявленные дефекты.

«Отремонтировать дорогу, привести её в надлежащее состояние — это только полдела. Ещё более важная задача — содержание и обслуживание этих дорог после ремонта, а также соблюдение подрядными организациями своих гарантийных обязательств», - отметил региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Алексей Степанов.

В состав выездных комиссий входят представители министерства транспорта, подрядных организаций и общественники.

«Осмотр мы проводим обязательно совместно с подрядной организацией и эксплуатирующей. По итогам оформляем акт гарантийного осмотра и направляем подрядчику на устранение дефектов. После их устранения министерство выезжает повторно и фиксирует результат», - пояснил специалист министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пётр Сафронов.

Для объективной оценки состояния дорожного полотна используются две передвижные дорожные лаборатории с высокоточным оборудованием: лазерными, ультразвуковыми, радиолокационными и видеорегистрирующими системами. Специалисты измеряют ровность и колейность, сцепление колеса с дорогой, прочность дорожной одежды, фиксируют наличие и параметры дефектов покрытия. Помимо инструментальной диагностики, проводится детальный визуальный осмотр обочин, кюветов, дорожных знаков, ограждений, разметки, тротуаров и остановочных павильонов.

Всего в 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 150 км автомобильных дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. Запланированы работы и на искусственных сооружениях, входящих в состав областных трасс.