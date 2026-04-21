22 апреля в 13.00 торжественное открытие выставки Шостакович Опера Балет «За кулисами времени» в Историческом парке.
В Историческом парке Самары откроется выставка «За кулисами времени»
Модульное здание подразделения Сызранской центральной городской и районной больницы возвели в конце 2025 года за счёт средств областного бюджета.
Жители посёлка Взгорье получают помощь в современном ФАПе
19 апреля 2026 года в Самаре состоялся XI «Космический полумарафон», который традиционно открыл беговой сезон в регионе.
В Самаре прошёл XI «Космический полумарафон»
С 20 апреля на сайте PG.ER.RU стартовала регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России».
Жители Самарской области начали регистрироваться на предварительное голосование «Единой России»
В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
Аналитик Рыбного союза оценил два сценария для икры
Аналитик Рыбного союза оценил два сценария для икры
В Самарской области изменят расписание электричек на майские праздники
В Самарской области изменят расписание электричек на майские праздники
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
В Самарской области проверяют 186 объектов дорожного ремонта по гарантии

151
В Самарской области проверяют 186 объектов дорожного ремонта по гарантии

В Самарской области завершается ежегодная диагностика автомобильных дорог. В фокусе внимания - участки, отремонтированные в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также его предшественника «Безопасные качественные дороги». Все такие объекты находятся на гарантийном обслуживании, срок которого достигает 8 лет в зависимости от вида работ.

Всего в этом году гарантийной проверке подлежит 186 объект общей протяжённостью 1518 километров. Из них более 1100 км отремонтированы по национальным проектам.

Один из участков, который уже проверила выездная комиссия, - трасса «Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка» в Нефтегорском районе. В 2025 году на этом направлении привели к нормативу 35 километров дорожного покрытия. Ранее, в 2021–2022 годах, по нацпроекту здесь уже было отремонтировано более 30 километров. По итогам осмотра подрядная организация оперативно устраняет выявленные дефекты.

«Отремонтировать дорогу, привести её в надлежащее состояние — это только полдела. Ещё более важная задача — содержание и обслуживание этих дорог после ремонта, а также соблюдение подрядными организациями своих гарантийных обязательств», - отметил региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Алексей Степанов.

В состав выездных комиссий входят представители министерства транспорта, подрядных организаций и общественники.

«Осмотр мы проводим обязательно совместно с подрядной организацией и эксплуатирующей. По итогам оформляем акт гарантийного осмотра и направляем подрядчику на устранение дефектов. После их устранения министерство выезжает повторно и фиксирует результат», - пояснил специалист министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пётр Сафронов.

Для объективной оценки состояния дорожного полотна используются две передвижные дорожные лаборатории с высокоточным оборудованием: лазерными, ультразвуковыми, радиолокационными и видеорегистрирующими системами. Специалисты измеряют ровность и колейность, сцепление колеса с дорогой, прочность дорожной одежды, фиксируют наличие и параметры дефектов покрытия. Помимо инструментальной диагностики, проводится детальный визуальный осмотр обочин, кюветов, дорожных знаков, ограждений, разметки, тротуаров и остановочных павильонов.

Всего в 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 150 км автомобильных дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. Запланированы работы и на искусственных сооружениях, входящих в состав областных трасс.

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
230
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
21 апреля 2026  10:26
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
248
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
587
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026  21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
535
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
20 апреля 2026  21:16
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
580
