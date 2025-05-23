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Свою комфортную среду выбирают сами жители.

В Самарской области продолжается голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется по решению Президента в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Результаты радуют граждан, ведь при выборе территорий для благоустройства в первую очередь учитывается мнение жителей.

Вы тоже можете улучшить пространства для семейных прогулок и отдыха в своем городе или районе.

До 12 июня на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru примите участие во Всероссийском голосовании, чтобы определить те парки и скверы, которые обновят уже в следующем году!