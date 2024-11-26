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В Самарской области отремонтировано более 150 км региональных дорог к медицинским учреждениям

26 ноября 2024 21:24
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В Самарской области отремонтировано более 150 км региональных дорог к медицинским учреждениям

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области приведены в нормативное состояние региональные трассы, ведущие к медицинским учреждениям. В 2024 году отремонтировано 152 км дорог до больниц, поликлиник, ФАПов и санаториев.

Зачастую отремонтированные региональные трассы являются единственным маршрутом движения из небольших поселений до медицинских объектов, расположенных в районных центрах. Одна из них  — «Исаклы – Шентала» — Крепость-Кондурча в Шенталинском районе, которая отремонтирована на протяжении 15 км.

Дорога связывает населенные пункты Богану, Волчуху, Крепость-Кондурчу и Калиновку с областным центром Шенталой, где располагается центральная районная больница со стационаром, а также станция неотложной помощи. «Раньше из-за ям на дороге мы по часу добирались до областного центра Шентала, сейчас за 12-15 минут», — отмечает жительница села Крепость-Кондурча Роза Власова.

Единственными маршрутами движения до медучреждений являются также отремонтированные в этом году дороги «Осинки – Хворостянка» — Прогресс в Хворостянском районе и «Самара – Большая Черниговка» — Южный в Большеглушицком районе.

Одним из важнейших объектов дорожного нацпроекта, обеспечивших комфортное передвижение к медучреждению, стал отремонтированный мост через реку Кондурчу, расположенный на въезде в село Калиновка Красноярского района.

Искусственное сооружение находится на автомобильной дороге «Ульяновск – Самара» — Комунарский и связывает между собой населенные пункты сельского поселения Коммунарский, где находятся основные социальные объекты, в том числе фельдшерско-акушерский пункт. В ФАПе ежедневно работают две медсестры, которые принимают порядка 20 человек в день. Пациентам делают уколы и прививки, ставят системы. Также один раз в неделю ведет прием врач-терапевт.

«Раньше у нас в каждом населенном пункте были свои фельдшерско-акушерские пункты, теперь только один — в Коммунарском. И за медицинской помощью все приезжают сюда. Сейчас мост находится в прекрасном состоянии, и мы можем безопасно по нему проезжать», — отмечает медсестра офиса врачей общей практики поселка Коммунарский Алия Камалдинова.

Отметим, что благодаря ремонту автомобильной дороги Ульяновск – Димитровград – Самара для  жителей Калиновки, а также населенных пунктов Старый Буян и Украинка  обеспечен комфортный и безопасный маршрут до  Красноярской центральной районной больницы, где также располагаются стационарное отделение и станция неотложной помощи.

Еще одним важным «медицинским» объектом 2024 года стала автомобильная дорога «Урал» — Жигули – Пионерлагерь. Дорога ведет к санаторию «Молодецкий курган», на территории которого отдыхают и проходят лечение дети от 6 до 17 лет. В смену санаторий принимает до 160 детей с заболеваниями бронхо-легочной и нервной систем, опорно-двигательного аппарата.

Всего в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области проведен ремонт 247 км дорог регионального и местного значения, в том 78,5 км в Самаре и 25,8 км в Тольятти. К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

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