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В Самарской области началась реализация проекта «Центральная улица»

16 июля 2021 09:30
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В Самарской области началась реализация проекта «Центральная улица»

Идея проекта заключается в комплексном благоустройстве прилегающей территории к дорогам социального притяжения местных жителей. Обновляется не только проезжая часть, но и расположенные вдоль дороги места общественного отдыха, площади, скверы и тротуары. 

Пилотный проект стартовал в прошлом году в селе Красный Яр. Одновременно с ремонтом сельских дорог  благоустроили центральную площадь. 

«Ремонт дорог начался в 2020 году, по дорожным региональным субсидиям. В рамках ремонта обновили прилегающую центральную сельскую площадь. Фонтан уже стоял. Заменили покрытие на брусчатку, благоустроили парковочную зону для автомобилей, чтобы создать максимально комфортные условия для жителей села. Основная пешеходная зона была оставлена для прогулок и проведения культурно-массовых мероприятий. Сейчас уже закончили все работы», -  информирует  Артем Шляхов, начальник отдела по муниципальному контролю за обеспечением сохранности дорог местного значения администрации муниципального района Красноярский.

В 2021 году на реализацию проекта «Центральная улица» в рамках субсидий направлены средства городским округам Отрадный и Октябрьск, муниципальным районам Красноармейский, Нефтегорский, Шигонский.

«В рамках проекта «Центральная улица» выполняется ремонт не только проезжей части, но и ремонт прилегающей территории: благоустройство, обустройство, озеленение, делаются пешеходные зоны возможно даже строительство освещения и прочие работы, которые будут приводить всю территорию в благоустроенную, комфортную, современную зону. Главное условие обосновать получение региональных субсидий – разработать и представить дизайн-проект, который будет приводить всю территорию центральных улиц, площадей в единое комплексное решение. Местные жители  принимают непосредственное участие в разработке проекта, вносят свои предложения», - разъясняет Евгений Дувалкин, ведущий специалист управления строительства и реконструкции автомобильных дорог Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Жители Красного Яра в полной мере уже оценили положительные изменения в жизни сельчан. 

Повышение качества жизни граждан, комфорт и безопасность – задачи обозначенные стратегией лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, и все усилия власти должны быть направлены на достижение этих целей.

Теги: благоустройство региона В центре внимания Дмитрий Азаров Центральная улица

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