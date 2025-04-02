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В Самарской области хотят привести в удовлетворительное состояние к 2029 году 53% объектов культурного наследия

2 апреля 2025 13:17
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В Самарской области хотят привести в удовлетворительное состояние к 2029 году 53% объектов культурного наследия

Соответствующую региональную программу, получившую название «100 ОКН», на заседании регионального правительства презентовал руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области (ГИООКН) Иван Стафеев.

По состоянию на 1 апреля 2025 на территории региона расположено 59 ОКН федерального значения, 956 ОКН регионального значения и 477 выявленных ОКН. Среди целей программы обозначены: увеличение доли ОКН, введенных в хозяйственный оборот, обеспечение высокого уровня сохранности культурного наследия, формирование исчерпывающей информации для каждого ОКН, актуализация перечня исторических поселений регионального значения. По итогам 2024 года доля ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии, составила 44 %.

Целесообразность включения выявленных объектов в единый государственный реестр будет определяться по результатам историко-культурных экспертиз. Подавляющее большинство ОКН, которые попали в программу реновации, находятся в региональной или муниципальной собственности, на туристических маршрутах, и в них располагаются социальные учреждения.

ГИООКН выделяет муниципалитетам на цели сохранения ОКН ежегодные субсидии. В 2025 предусмотрено 186 млн руб. Этого хватит на реставрационные работы в 6 ОКН. Необходима ревизия объектов культурного наследия, которые находятся в нерабочем состоянии, по определению их пользователей. На них и ляжет бремя финансовой ответственности за реставрацию. Поскольку средства из областного бюджета на эти цели не запланированы, пишет Обоз-инфо.

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