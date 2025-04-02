В Самарской области хотят привести в удовлетворительное состояние к 2029 году 53% объектов культурного наследия

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Соответствующую региональную программу, получившую название «100 ОКН», на заседании регионального правительства презентовал руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области (ГИООКН) Иван Стафеев.

По состоянию на 1 апреля 2025 на территории региона расположено 59 ОКН федерального значения, 956 ОКН регионального значения и 477 выявленных ОКН. Среди целей программы обозначены: увеличение доли ОКН, введенных в хозяйственный оборот, обеспечение высокого уровня сохранности культурного наследия, формирование исчерпывающей информации для каждого ОКН, актуализация перечня исторических поселений регионального значения. По итогам 2024 года доля ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии, составила 44 %.

Целесообразность включения выявленных объектов в единый государственный реестр будет определяться по результатам историко-культурных экспертиз. Подавляющее большинство ОКН, которые попали в программу реновации, находятся в региональной или муниципальной собственности, на туристических маршрутах, и в них располагаются социальные учреждения.

ГИООКН выделяет муниципалитетам на цели сохранения ОКН ежегодные субсидии. В 2025 предусмотрено 186 млн руб. Этого хватит на реставрационные работы в 6 ОКН. Необходима ревизия объектов культурного наследия, которые находятся в нерабочем состоянии, по определению их пользователей. На них и ляжет бремя финансовой ответственности за реставрацию. Поскольку средства из областного бюджета на эти цели не запланированы, пишет Обоз-инфо.