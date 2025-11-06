В Самаре завершается сезон озеленения улиц и общественных пространств

118

В Самаре в рамках осенней кампании озеленения городских пространств специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» высадили новые липы на улице Молодогвардейской. К минувшим праздничным выходным дополнительно озеленили площадку возле Самарского государственного цирка им. Олега Попова, локацию в сквере «Шанхай» и локацию у фонтана в сквере 30-летия Победы – территории украсили 12 елей и кусты кизильника.



К высадке вдоль дорог и на общественных пространствах Самары подготавливают также рябины, каштаны, клены, черемуху, боярышник, плакучую иву, березу и пирамидальные тополя. На газоне вдоль улицы Ташкентской в ноябре высадят неприхотливые раскидистые кустарники – дерен и снежноягодник. Такое поручение глава города Иван Носков дал в апреле во время рабочего объезда территорий.



«Все саженцы выращены в нашем загородном питомнике. Ели высотой по четыре-пять метров и другие крупномеры на участки доставляем с закрытой корневой системой, запакованной в мешковину, с «родным» комом земли. Перед высадкой готовим ямы – убираем непригодный грунт и завозим плодородный чернозем. Так саженцы легче проходят период адаптации, приживаются и продолжают развиваться уже в городской среде. Деревья, достигшие в питомнике менее трех метров, можно высаживать и с открытыми корнями», – рассказал директор МП «Спецремстройзеленхоз» города Самара Пётр Кудряшов.



Весь посадочный материал приспособлен к климатическим условиям. Дополнительно для повышения морозостойкости растений, снижения вероятности появления трещин в коре при температурных качелях и питания корней при посадке предусмотрено влагозарядное увлажнение грунта на глубину до 50-60 см.

Фото: пресс-служба администрации Самары