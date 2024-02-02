в Самаре: за сутки вывезено более 10 тысяч тонн снега

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Прогноз синоптиков оправдался, и в ночь на 2 февраля Самару снова накрыли снежные осадки. Ситуация осложнена тем, что снег выпадал мокрый, а температура воздуха днем достигла нулевой отметки - это самые неблагоприятные для расчистки условия. Однако, работа по устранению последствий непогоды не прекращается, за сутки вывезено более 10 тысяч тонн снега – рекордный показатель за этот сезон. Во многом такой результат достигнут, в том числе, благодаря слаженной работе сотрудников муниципальных предприятий, Администрации города и внутригородских районов, управляющих организаций, подрядчиков, обслуживающих дороги. Таким образом, общее количество снежных масс, вывезенных с 20 ноября, достигло 240 тысяч тонн.

Напомним, что уборка на улично-дорожной сети осуществляется круглосуточно, в две смены. Так, этой ночью было задействовано 296 единиц техники, а для расчистки вручную направили более 80 дорожных рабочих.

Сегодня днем на всех территориях обслуживания усилили работу: на улицах города (дорогах, бульварах), а также на набережной, в скверах, парках, на внутриквартальных проездах и дворовых участках трудятся 3 266 уборщиков, на механизированную расчистку вывели 315 машин.

«Важно не допустить длительного скопления снега на проезжей части, чтобы не образовывались снежные и ледяные накаты – завтра ожидается понижение температуры воздуха. Поэтому улично-дорожная сеть активно обрабатывается противогололедными материалами, за сутки израсходовано более 244 тонн ПГМ. В приоритетном порядке расчистка ведется на дорогах 1 и 2 категорий, это улицы с наиболее напряженным трафиком, по которым, в том числе, движется общественный транспорт. На особом контроле – подъезды к социальным объектам, подходы к остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам», – пояснил заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара – руководитель Управления благоустройства Виктор Ненашев.

Напомним, что профильным департаментом совместно с ГИБДД и службой эвакуации автомобилей активизирована работа по освобождению дорог от личного транспорта жителей, припаркованного на тех участках, где имеются знаки запрета остановки и стоянки. Такие меры приняты, в том числе, для того, чтобы исключить помехи для работы специализированной техники (например, плужно-щеточных дорожно-коммунальных машин).

Все районные коммунальные службы, УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН были заблаговременно оповещены о вероятности снегопада в ночь на 2 февраля, чтобы мобилизовать необходимые ресурсы для устранения последствий снежной непогоды.

С раннего утра во внутригородских районах областного центра задействованы средства механизации и ручной труд. Основные силы сконцентрированы на расчистке входных групп подъездов, тротуарных дорожек, дворовых и внутриквартальных проездов, лестничных спусков, неразграниченных территорий.

В Железнодорожном районе сегодня во дворах работают 284 дворника и 7 единиц техники.

«В районе работы по расчистке продолжаются с начала сезона, поэтому очередной снегопад не стал сюрпризом – все службы обеспечены необходимой спецтехникой, инвентарем, персонал подготовлен. Мониторинг состояния территорий ведем в непрерывном режиме. Держу ситуацию на личном контроле. Специалисты отдела ЖКХ администрации в рамках оперативных выездов следят за качеством содержания территорий ответственными организациями», – подчеркнул Глава Железнодорожного внутригородского района Самары Вадим Тюнин.

Отметим, что Главы внутригородских районов отслеживают результативность работ не только на придомовых, внутридворовых, внутриквартальных и незакрепленных участках, но и на улично-дорожной сети, координируя профильные службы.

Те организации, которые не выполняют свои обязательства, будут привлечены к ответственности. Административные комиссии внутригородских районов и Государственная административно-техническая инспекция по благоустройству Самары составляют материалы по фактам выявленных нарушений, которые затем направляются в Прокуратуру и в ГЖИ.

Напоминаем владельцам личного транспорта о необходимости освобождать территории вдоль дорог, по возможности переставлять автомобили на уже расчищенные места, чтобы не создавать препятствий для работы дорожных служб. Особенно это актуально в ночное время суток, когда выполняется основной объем работ по ликвидации снежных заносов и наката. Кроме того, просьба воздержаться от парковки автомобилей в зоне контейнерных площадок, чтобы не мешать их очистке и, соответственно, вывозу мусора.

Фото: горадминистрация