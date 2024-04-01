В Самаре выявили 14 самых опасных аварийных домов

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В Самарской области власти пока не могут назначить точную дату переезда для 107 жителей, проживающих в аварийных домах. Недавно обновленный список аварийных зданий включает 14 объектов: Алексея Толстого, д. 42-44; Алексея Толстого, д.106; Молодогвардейская, д.78; Степана Разина, д.80-82; Фрунзе, д.127; Тихвинская, д.19 и д.27; Гастелло, д.18; Садовая, д.106-108; Максима Горького, д.31-33.

Дома из этого заветного списка были отмечены печатью ветхости еще до наступления 2012 года, и на протяжении более чем десятилетнего периода его обитатели не удостоились приглашения на новоселье в рамках программы обмена на благоустроенные апартаменты. Эти жилища старого города воздвигнуты в соответствии с эклектичной методологией, сочетая в себе деревянные элементы и лишаясь многих привычных удобств современного мира.

Наступление счастливого момента для обитателей старого фонда остается загадкой, однако в казне региона уже зарезервировано 422 миллиона рублей для улучшения жилищных условий избранных групп населения на предстоящие годы. Эта сумма включает и возмещение потерь для дольщиков-страдальцев и жильцов аварийных жилищ, пишет samaraonline24.ru.