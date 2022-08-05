В Самаре в 2022 году отремонтируют 26 светофоров

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В пятницу, 5 августа, в России отмечается Международный день светофора. Праздник - не повод забывать про работу. Самарские специалисты в этот день трудились на перекрестке проспекта Кирова и улицы Молодежной. Там всегда плотный транспортный поток и интенсивное движение. Поэтому замена светофоров - вещь необходимая.



Как сообщает городская администрация, переключение со старых светофоров преимущественно выполняется в ночные часы, когда нет активного движения. Запуск новых "регулировщиков движения" происходит в течение суток.

В текущем году в областном центре планируется отремонтировать 26 светофоров. Это необходимо для повышения безопасности дорожного движения, сообщает Сова.инфо.

Фото: администрация Самары