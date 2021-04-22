В Самаре улицу Луначарского отремонтируют до конца лета

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В Самаре за одну ночь на улице Луначарского отфрезеровали полуразрушенное покрытие проезжей части в оба направления. Подрядчик постарался выполнить этот вид работ максимально оперативно до начала интенсивных осадков, которые спрогнозированы синоптиками на ближайшие несколько дней. Дорогу готовят к устройству нового полотна – укладка начнется при благоприятной погоде.

До 30 августа в границах улицы Ново-Садовой и Автобусного проезда должно завершиться комплексное обновление участка на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«В ночную смену задействовали бригаду из 5 рабочих, 4 единицы техники – это установка для фрезерования и КАМАЗы для вывоза с участка асфальтобетонной крошки. Срезали два слоя старого покрытия общей толщиной в среднем 10 сантиметров», - рассказывает мастер дорожного участка подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Владислав Буренин.

Данный дорожный объект был взят в работу в числе первоочередных в Самаре с учетом не просто необходимости скорейшего обновления, приведения в нормативное состояние, но и инфраструктурной значимости. Рядом находятся реставрируемое здание бывшей Фабрики-кухни, где разместится филиал Третьяковской галереи, сквер Памяти Борцов Революции, который в текущем году будет благоустроен по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», а также учебные заведения, застраиваемые жилые кварталы. Отметим также, что улица Луначарского является важным поперечником, соединяющим две крупнейшие магистрали (улицу Ново-Садовая и Московское шоссе), сообщает горадминистрация.

«Ремонт покрытия проезжей части участка улицы Луначарского выполнят на площади около 3,5 тысячи квадратных метров. В соответствии с требованиями, предъявляемыми в рамках реализации нацпроекта, при устройстве выравнивающего и верхнего слоев будут применены смеси новых марок. Они обеспечат дорожному полотну повышенную устойчивость к нагрузкам. Вместе с тем, муниципальным контрактом предусмотрены и многие другие виды работ – в комплексе», – поясняет директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Так, дорожные рабочие заменят бортовой камень – они уже приступили к демонтажу старого. Тротуары будут приводить в порядок преимущественно с использованием плиточного покрытия.

«Такие пешеходные зоны расположатся на площади порядка 2,5 тысячи квадратных метров. А асфальтобетон уложат на 500 квадратных метрах пешеходных зон. В подготовленных локациях началась подготовка щебеночного основания. Кроме того, по просьбам горожан будут созданы новые парковочные места на площади более 350 квадратных метров», – анонсирует представитель курирующего муниципального учреждения.

Также на участке займутся инженерными коммуникациями – таких объектов 37, газонами – они расположены на площади в 1644 кв. м, съездами и средствами организации дорожного движения. Дополнит перечень работ монтаж опор освещения (31 шт.) и установка мусорных урн (27 шт.).

Напомним, в Самаре старт дорожно-строительному сезону-2021 был дан 1 апреля. Помимо улицы Луначарского, набирает темпы комплексное преображение проспекта Кирова. Возобновился начатый в прошлом году ремонт на улицах Ленинской и Арцыбушевской. В ближайшее время планируется фрезерование дороги по проспекту Масленникова, которая тоже ведет к филиалу «Третьяковки». Кроме того, работы уже организованы и в части ремонта по методу больших «карт».