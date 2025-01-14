В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»

108

До 20 января жители Самары могут выбрать общественные пространства для благоустройства в 2026 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Отбор осуществляется из 70 общественных территорий. С общим перечнем можно ознакомиться и проголосовать на сайте Департамента городского хозяйства и экологии.

Отбор проводится до 17:00 20 января 2025 года. Затем на основе полученных данных сформируют ТОП-20 объектов, которые будут вынесены на рейтинговое голосование. Далее предстоит разработка дизайн-проектов. Их обсудят с жителями районов и другими заинтересованными лицами.

От Красноглинского района представлены следующие пространства:

Территория в мкр. Крутые Ключи, расположенная с торцов домов № 6 и № 13

Сквер у кафе «Радуга» в пос. Управленческий

Бульвар пос. Береза (от поворота до д. 1 квартала 3 по правую сторону и вдоль дороги на частный сектор)

Сквер квартала 4 пос. Мехзавод

Сквер имени академика Н.Д. Кузнецова

Бульвар по ул. Сергея Лазо

Бульвар Молодежи

Сквер «Южный» в пос. Красная Глинка

Сквер у ДК «Искра» в пос. Красная Глинка

Сквер у общежития в пос. Красная Глинка

Сквер по ул. Симферопольской, 5

Сквер у кинотеатра «Космос» в пос. Управленческий

Сквер по ул. Ногина, 11-13

Окончательные итоги подведут после рейтингового голосования. Несколько территорий-победителей, набравших наибольшее количество голосов, преобразятся в 2026 году.

Уважаемые жители! Принимайте активное участие в голосование! От Вашего голоса зависит преображение Красноглинского района!