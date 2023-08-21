В Самаре снесут три аварийных дома

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Их жильцы будут расселены.

В Самаре изымут участки, занятые аварийными домами. Здания будут снесены, а жильцов расселят. Под снос попал дом на улице Дыбенко, 11, в Октябрьском районе, который стоит на участке площадью 263 кв. м. В нем предстоит расселить 4 квартиры. Здание было построено в 1957 году.

Также будет снесен дом на улице Волгина, 3, в Железнодорожном районе, который занимает участок площадью 322 кв.мм. В здании предстоит расселить 5 квартир. Дом был возведен в 1950 году.

Снесут дом и в Кировском районе, расположенный в Ташкентском переулке, 65а. Он занимает участок площадью 384 кв. м. В доме предстоит расселить 3 квартиры. Это здание 1953 года постройки, пишет СитиТраффик.