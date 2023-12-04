В Самаре снесут пожарное депо

112

В Самаре ищут компанию, которая возьмет на себя демонтаж нежилого здания в Железнодорожном районе. Речь идет о пожарном депо, расположенном на улице Набережная реки Самары, 1.

— Площадь здания 455,5 квадратных метра. Начальная цена контракта — 4 835 268 рублей. Снести одноэтажное здание (без подвала) необходимо за 38 дней. Стены в помещении крупнопанельные, выполнены сборными керамзитобетонными самонесущими стеновыми панелями толщиной 300 мм. Часть стен выполнена из кирпичной кладки, толщиной сечения 380 мм. Перекрытия — железобетонные многопустотные плиты, толщиной 220 мм. Крыша плоская, совмещенная с перекрытием, — говорится в документах закупки.

Подготовку к сносу начали еще в январе 2023 году. Тогда городской департамент градостроительства заключил контракт на разработку проекта и сметы демонтажа пожарного депо, пишет 63.ру.

Здание признано аварийным и неподлежащим ремонту. Между тем жителям Запанского очень нужна действующая пожарная часть, так как ехать до поселка слишком долго. Вопрос о постройке депо встал особенно остро после того, как летом 2020 года в поселке сгорело 10 жилых домов. Местные направили властям коллективное обращение.