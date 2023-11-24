В Самаре снесут опасное здание тира

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Конкурсная комиссия выбрала подрядчика для сноса тира. Физический износ здания составил 75%. Заказчиком выступил департамент градостроительства Самары.

Здание располагается в поселке Управленческий, на улице Гайдара, 9г. Тир площадью 173,7 квадрата предстоит разрушить ООО «Максстрой-транс». Компания согласилась снести его за 801 435,68 рубля.

— Здание признано аварийным ввиду наличия дефектов и повреждений, снижающих несущую способность здания, — указано в документе госзакупки.

Основными причинами повреждения назвали влияние внешней среды, нарушение технологии производства работ, длительный период эксплуатации без проведения ремонта, пишет 63.ру.

На снос здания у подрядчика будет 22 дня с момента заключения контракта.