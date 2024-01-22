В Самаре расселят аварийный дом "Стояния Зои"

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Изъятию подлежат две квартиры: № 8 и № 9а площадью 21 и 21,2 квадратных метра соответственно. Представители местных властей проведут переговоры с собственниками жилья. Дополнительно им возместят убытки.

Также в Ленинском районе расселят аварийный дом на улице Садовой, 279. Там изымут четыре квартиры на 93,3, 109,8, 98 и 73,8 "квадрата".

Соответствующие меры коснулись трех домов в Самарском: на улице Максима Горького, 31-33, Ленинской, 28 и Алексея Толстого, 45б, еще двух в Кировском: на Карачаевской, 21 и Ташкентском переулке, 76, одного в Промышленном: на пересечении Земеца и Старого переулка, 7/1 и Октябрьском районах регионального центра: на Осипенко, 126, корпус № 2, пишет Сова.

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